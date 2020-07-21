Анна Павликова потребовала 5 млн рублей за незаконный арест

Обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова подала в суд иск к Министерству финансов России с требованием выплатить ей 5 миллионов рублей компенсации за незаконное содержание в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщила её адвокат Ольга Карлова.
По словам адвоката, незаконность ареста Павликовой была признана Верховным судом России, а впоследствии — Московским городским судом. Павликова была несовершеннолетней на момент заключения под стражу, у неё было несколько серьёзных хронических заболеваний. После СИЗО, где она находилась с марта по август 2018 года, состояние её здоровья ухудшилось, рассказала адвокат.
- Уголовное дело возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, "Новое величие" – это экстремистское сообщество, участники которого готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.
- Обвиняемые Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев находятся в СИЗО, а еще трое – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом. Ни один из подсудимых вину не признал.
- На прошлой неделе прокуратура запросила для троих обвиняемых до 7,5 лет лишения свободы. Анне Павликовой гособвинение попросило назначить 4 года условно.
- Сегодня в Люблинском районном суде в прениях по делу начнёт выступать защита.
- Накануне один из обвиняемых Вячеслав Крюков призвал продолжать общественную кампанию в их защиту, писать об этом деле и приходить в суд. "Происходящее с нами – это катастрофа. В такой ситуации только ваше мнение, объединение и солидарность смогут преодолеть этот произвол. Никто из нас не должен получить этих ужасных сроков", – написал Крюков.
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