Анна Павликова потребовала 5 млн рублей за незаконный арест

Обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова подала в суд иск к Министерству финансов России с требованием выплатить ей 5 миллионов рублей компенсации за незаконное содержание в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщила её адвокат Ольга Карлова.

По словам адвоката, незаконность ареста Павликовой была признана Верховным судом России, а впоследствии — Московским городским судом. Павликова была несовершеннолетней на момент заключения под стражу, у неё было несколько серьёзных хронических заболеваний. После СИЗО, где она находилась с марта по август 2018 года, состояние её здоровья ухудшилось, рассказала адвокат.