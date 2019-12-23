Суд оштрафовал мать Анны Павликовой за акцию в поддержку своей дочери

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей за акцию в поддержку своей дочери Юлию Павликову – мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу "Нового величия". Об этом сообщает "МБХ медиа".
Юлию Павликову обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ранее она вместе с матерью бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона Натальей Конон объявила голодовку в поддержку политзаключённых.
7 декабря родители обвиняемых по делам "Нового величия", "Сети", а также так называемого "московского дела" провели у Кремля серию одиночных пикетов в поддержку своих детей. Некоторых участников акции задержала полиция. Среди задержанных были Светлана Пчелинцева – мать Дмитрия Пчелинцева, обвиняемого по делу "Сети", Юлия Павликова – мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу "Нового величия", Татьяна Чернова – мать Андрея Чернова, обвиняемого по делу "Сети", и Михаил Метлин – отец Егора Метлина. На них составили протоколы о нарушении правил проведения митингов.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.
- В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.
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