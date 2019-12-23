Суд оштрафовал мать Анны Павликовой за акцию в поддержку своей дочери

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей за акцию в поддержку своей дочери Юлию Павликову – мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу "Нового величия". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Юлию Павликову обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ранее она вместе с матерью бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона Натальей Конон объявила голодовку в поддержку политзаключённых.

7 декабря родители обвиняемых по делам "Нового величия", "Сети", а также так называемого "московского дела" провели у Кремля серию одиночных пикетов в поддержку своих детей. Некоторых участников акции задержала полиция. Среди задержанных были Светлана Пчелинцева – мать Дмитрия Пчелинцева, обвиняемого по делу "Сети", Юлия Павликова – мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу "Нового величия", Татьяна Чернова – мать Андрея Чернова, обвиняемого по делу "Сети", и Михаил Метлин – отец Егора Метлина. На них составили протоколы о нарушении правил проведения митингов.