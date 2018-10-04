Суд признал незаконным содержание под стражей Анны Павликовой

Суд в Москве признал незаконным арест обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, которая была помещена в следственный изолятор в марте этого года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Адвокаты Павликовой требуют отпустить её под под писку о невыезде. Суд постановил, чтобы обвиняемая содержалась под домашним арестом.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.

16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.