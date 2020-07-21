На блогера из Кемерова завели дело о реабилитации нацизма

На блогера Михаила Алфёрова из Кемерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ст.354.1 ч.3 УК РФ). Об этом он сообщил "Сибирь.Реалии".
По словам Алфёрова, поводом для возбуждения дела стал ролик о праздновании 9 мая, в котором он якобы осквернил Знамя Победы. "Я на той записи называю реплики флага, которые у нас обычно развешивают по балконам и окна ко Дню Победы "тряпками"", - рассказа Алфёров.
В ролике Алфёров возмущается празднованием, говорит, что "жулики распиливают огромные бюджеты на победобесии", и показывает, как город отмечает День Победы. Например, снимает на видео алкоголь с этикетками с военной тематикой.
В постановлении (есть в распоряжении редакции) сообщается, что блогер "распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества (День Победы в Великой Отечественной войне), а также осквернил символы воинской славы России".
21 июля Алфёров был вызван на допрос, но следователь, по его словам, не смог пояснить, как и какой именно символ воинской славы он якобы осквернил.
- В июне этого года Михаил Алфёров был оштрафован за надпись "Путин - вор" на сугробе. Сам он утверждает, что суд прошёл без его участия.
- В мае в его отношении возбудили уголовное дело из-за видеоролика, который он опубликовал на YouTube-канале. В нем автор критикует работу местного Центра "Э" и называет эту структуру полиции "дырявой конторой", "которая состоит из дармоедов и существ абсолютно лишних, ненужных, которые просто жрут зарплату".
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