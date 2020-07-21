Жители Хабаровска вышли на протест против назначения Дегтярёва

Вечером 21 июля в Хабаровске несколько сот человек вышли к зданию правительства Хабаровского края на митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. У протестующих появились новые лозунги - против назначения нового врио главы края Михаила Дегтярёва, передаёт корреспондент Сибирь.Реалии.

После акции протеста на площади Ленина собравшиеся направились в традиционное шествие по центру города. Полиция ведёт себя сдержанно, задержаний не происходит. Митингующих не прогоняют даже с проезжей части.

В колонне митингующих появились новые лозунги: кроме "Свободу Сергею Фургалу" жители скандируют "Дегтярёв, выходи!". Несмотря на это, новый глава региона, прилетевший в Хабаровск ранее во вторник, к протестующим не вышел. Звучат и лозунги "Дегтярёва домой".

Дегтярёв - бывший депутат Госдумы от ЛДПР - был представлен во вторник правительству края. В числе первых задач на посту врио губернатора он назвал борьбу с распространением коронавируса и проверку состояния дел в экономике и социальной сфере. О протестах он не упомянул.

Говоря о своём назначении, он сказал, что федеральный центр услышал запрос жителей региона.

Первая пресс-конференция Михаила Дегтярёва на посту временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края была отменена за несколько минут до начала.​

Как сообщила пресс-служба главы региона, решение перенести встречу с журналистами на неопределённый срок принято в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса, передаёт "РИА Новости".

Отставка Фургала и назначение Дегтярёва вызвали резкую негативную реакцию у жителей региона. В инстаграме Дегтярева более 1300 негативных комментариев, среди них превалируют сообщения: "вас здесь никто не ждёт", "мы вас не выбирали".​

Сегодня же депутат Законодательной думы края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР.

После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах уже 10 дней митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". Однако звучат и другие требования - вплоть до отставки президента Владимира Путина.