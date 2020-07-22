В Хабаровске митингующие потребовали отставки президента Путина. ВИДЕО

В Хабаровске вечером в среду несколько сотен человек вновь вышли на главную площадь города, протестуя против ареста и отставки губернатора края Сергея Фургала и назначения на должность временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярёва.

Как сообщает Сибирь.Реалии, местные жители в этот раз были более радикально настроены по отношению к федеральным властям. Участники акции скандируют "Путина в отставку" и "20 лет - доверия нет". Полиция не вмешивалась в происходящее.



На акцию вышло около 300 человек, она продолжалась два часа, после чего люди устроили шествие по улицам города. К прежним лозунгам вроде "Дегтярёв, домой" добавились новые, такие как "Мишаню в баню" и "Чемодан, билет, Самара".

Дегтярёв ранее заявил, что не выйдет к митингующим. По его словам, он не пойдет на уступки, не позволит диктовать ему условия и не уедет обратно в Москву. "Тем, кто говорит "Уходи!" — не уйду! Сразу предупреждаю – кричать под моими окнами "Дегтярёв выходи" – не надо. Это некультурно" - заявил врио губернатора в видеотрансляции, которую он провёл в инстаграме.

Протестующих возмутила эта позиция, многие считают решение о назначении Дегтярёва "неуважением" к жителям края. Политик в ответ заявил, что за организацией последних массовых протестных акций в Хабаровске "кто-то стоит".

20 июля президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, отправив Фургала в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков утверждал, что глава государства "безусловно" учитывал мнение хабаровчан при назначении. Песков также объяснил выбор именно этой кандидатуры тем, что у нового губернатора, никак не связанного с Хабаровским краем, есть "богатый политический опыт". Местные жители выступили против назначения Дегтярева. В его аккаунте в Инстаграме появились сотни критических комментариев.

После ареста избранного губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах уже почти две недели проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для чиновника "справедливого суда в регионе".