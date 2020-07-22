“Проект” рассказал о торговле Россией китами и дельфинами

Россия — крупнейший участник рынка торговли морскими животными ради шоу-бизнеса. Она одна из трёх стран мира, которые вылавливают морских млекопитающих для индустрии развлечений. Наибольшим спросом пользуются дельфины, белухи, косатки и моржи. Позднее они содержатся в дельфинариях и морских цирках, чаще всего — в чудовищных условиях. Такие утверждения содержатся в исследовании издания “Проект”.

Хотя отлавливать животных для развлечений по российским законам нельзя, их можно ловить в культурно-просветительских и научных целях. Это условие и позволяет обеспечивать дельфинарии животными — деятельность таких учреждений признается законом “культурно-просветительской”.

По оценке экологов WWF, с 2012 по 2018 годы Россия была крупнейшим мировым поставщиком морских млекопитающих на внешний рынок, отправляя большую часть экспорта в Китай. По данным российской таможни, за последние семь лет страна экспортировала 637 особей китов, дельфинов, морских свиней и львов, ламантинов, дюгоней, тюленей и моржей. Общая сумма экспорта — более 29 миллионов долларов, но реальная стоимость животных может превышать задекларированную в четыре раза.

Многие животные гибнут и заболевают при транспортировке и передержке. Сколько из них — оценить невозможно, но зоозащитники утверждают, что так или иначе страдают все выловленные млекопитающие. Издание приводит случаи, когда вымерли почти все из выловленных животных.

Экспорт только часть этого бизнеса. Дельфинарии приносят их владельцам многомиллионную прибыль. Россия занимает пятое место в мире по числу дельфинариев и океанариумов — они расположены в 38 российских городах с учётом аннексированного Крыма. Издание подчёркивает, что сейчас такие учреждения постепенно запрещаются в мире — их закрыли уже в 26 странах.