Американская мантра. Александр Генис – о вирусе и централизме

Сегодня Соединенные Штаты Америки не такие уж соединенные. Что и естественно в отсутствие общей стратегии борьбы с коронавирусом. Путанные рекомендации из Вашингтона, сомнительная статистика, 20 ложных утверждений за одну пресс-конференцию, периодическая борьба власти с наукой и надежда на то, что как-то обойдется, – всё это привело к тому, что штаты остались предоставлены сами себе и воспользовались этим, чтобы проводить локальную политику, более или менее независимую от той, большой, что разделила страну на два непримиримых лагеря. Казалась бы, говорят обозреватели, атака вируса, виновного уже в 140 тысячах американских смертей, должна, как война, сплотить нацию, отложив политические распри до победы. Но сегодня буквально каждый аспект борьбы с напастью вызывает бурную до ожесточения дискуссию.

Даже такой нейтральный вопрос, как ношение масок, стал острым предметом для споров, переходящих все рамки. Для одних маска – гигиеническая необходимость, предохраняющая себя и других от заразы. Для других – признак тирании государства, принуждающего личность к послушанию и мешающего каждому защищаться от болезни собственными силами и по собственному разумению. Впрочем, теперь, когда президент США наконец сам надел маску и мягко порекомендовал это сделать другим, возможно, хоть этот вопрос перестанет всех ссорить.

И всё же, несмотря на идеологические разногласия, разрывающие страну последние три с лишним года, она медленно и неверно, но приходит к согласию. В условиях новой эскалации пандемии (опять свыше 1000 смертей за день) партийная рознь медленно и неохотно отступает, как и партийная лояльность. Многие губернаторы-республиканцы, которые сперва приветствовали кавалерийский подход к болезни, теперь молча заняли более прагматичную позицию. Сегодня “красные”, то есть республиканские штаты, страдают больше “синих”, демократических, которые уже отмучились и пошли на поправку. Поэтому в знак новой солидарности губернатор либерального Нью-Йорка Эндрю Куомо отправился в консервативную Джорджию, чтобы поделиться с тамошним губернатором опытом и медицинским оборудованием. И так повсюду.

Избежав удушающей, как в Хабаровске, централизации, американцы научились жить с двумя столицами: своей, штатной, и общей, государственной

В пандемию возникли и окрепли коалиции между штатами, которые вырабатывают совместную тактику часто в обход Вашингтона. Соседние Нью-Джерси, Коннектикут и Нью-Йорк образовали временный союз, чтобы установить режим двухнедельного карантина для приезжих из нынешних очагов заражения вроде Аризоны и Флориды. Всё это значит, что в условиях сокрушительного кризиса сработало федеративное устройство Америки. Собственно, именно так и было задумано отцами-основателями.

Самая знаменитая и бесспорно судьбоносная дискуссия в истории США, зафиксированная в “Записках федералиста” (The Federalist Papers), посвящена распределению прав и обязанностей. Считая, что любая концентрация власти слишком опасна, ибо чревата выбором ошибочного курса, конституция установила громоздкое равновесие. С одной стороны, оно тормозит движение государственного корабля, с другой – мешает ему слишком резко изменить курс. Итогом бесконечных компромиссов стал дерзкий эксперимент, которым американцы называют свою республику уже третий век. Разные штаты не стали разными странами, как это произошло в Латинской Америке, но и не совсем слились в одно государство, как это произошло в Старом Свете.

Избежав удушающей, как в Хабаровске, централизации, американцы научились жить с двумя столицами: своей, штатной, и общей, государственной. Границы между штатами часто воспринимаются географической условностью, но на самом деле позволяют свободу маневра, и поэтому их тщательно охраняют. Например, сейчас, когда федеральные силы, без согласия мэров и губернаторов, собираются наводить порядок в охваченных протестами городах. "Всякая политика – местная, – твердит в ответ американская мантра, – ибо на местах лучше, чем в Вашингтоне, знают, что и как нужно делать".

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка"

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