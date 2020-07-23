Киев передал списки для обмена пленными с "ДНР" и "ЛНР"

Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины. Украинская сторона ожидает того же от самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся в Донбассе в апреле. Киев передал 14 человек, "ЛНР" и "ДНР" — 20.

Участники трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) также договорились в среду о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля. На встрече, которая состоялась в видеоформате, стороны согласовали дополнительные меры по поддержке и соблюдению перемирия на весь период до полного урегулирования конфликта на востоке Украины. В офисе Владимира Зеленского эти договоренности назвали "прорывом в Минском процессе".

"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих соглашений", – говорится в сообщении.

При этом в Киеве подчеркивают, что выборы на временно оккупированных территориях возможны исключительно при условии соблюдения режима прекращения огня; вывода иностранных военных подразделений и техники; разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей. Кроме того, выборы должны происходить исключительно согласно законодательству Украины.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы запланирована на 19 августа.