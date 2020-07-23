ЕСПЧ принял жалобу активистки, якобы напавшей на полицейского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу активистки из Красноярска Натальи Подоляк. Об этом сообщила "Апология протеста". Подоляк была оштрафована за якобы нападение на полицейского на акции "Он нам не царь".

25 февраля 2019 года районный суд признал Подоляк виновной в применении не опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника полиции во время майской акции "Он нам не царь". Она задела ногой сотрудника МВД, чтобы обратить его внимание на человека, которому стало плохо, это и было расценено как нападение. Её приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей и выплате компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей полицейскому Дмитрию Данилову.

Подоляк и ее адвокат заявляли, что суд проигнорировал доказательства её невиновности. При рассмотрении дела в районном суде адвокат Подоляк попросил судью приобщить к делу видеозапись, сделанную свидетелями инцидента 5 мая. На видео заметно, что удара по голени полицейского вообще не было. Однако судья первой инстанции не приобщила ролик к делу.

20 июня Красноярский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Наталии Подоляк и оставил без изменений решение суда первой инстанции.