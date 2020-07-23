СМИ: офис партии племянника Путина оказался в трансформаторной будке

Партия "Народ против коррупции", председателем которой недавно стал двоюродный племянник президента России Роман Путин, официально размещается в трансформаторной будке. Об этом пишет "Собеседник".

Журналисты обратили внимание, что на сайте партии активно призывают в неё вступить. При этом указано, что анкеты лучше всего принести в региональное отделение лично. Юридическим адресом и адресом для приема корреспонденции на сайте партии указано Ленинградское шоссе, 8, строение 3.

Однако по этому адресу вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода, пишет издание.

Корреспондент "Собеседника" ездил в офис "Народа против коррупции", чтобы отдать документы, необходимые для вступления в партию. Оставить документы можно только одним способом — просунуть бумаги в дверную щель, что он и сделал.

"Яндекс.Карты" показывают, что в здании по этому адресу расположен ломбард и компания, которая тиражирует CD. На сайте ломбарда указан адрес Ленинградское шоссе, 8, строение 3, а по телефону на сайте действительно можно дозвониться до ломбарда.

Роман Путин возглавил партию "Народ против коррупции" в начале июля. Партия была зарегистрирована ещё 2013 году .

В марте газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роман Путин планирует создать собственную партию для участия в выборах в Госдуму. Двоюродный племянник президента тогда рассказал, что основной целью его партии будет помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым.