Дегтярёв не выйдет к протестующим "из-за уважения к себе и Путину"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отказался выходить к протестующим против его назначения и ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. Акции жителей Хабаровска продолжаются вторую неделю, в четверг сотни людей снова организовали шествие по улицам города.

Дегтярёв объяснил отказ тем, что ему "есть чем заняться". Кроме того, по словам чиновника, выходить "по требованию группы товарищей и общаться с теми, кто кричит под окнами - это неуважение и к самому себе, и к Владимиру Путину, за которого проголосовало большинство россиян".

В четверг Дегтярёв рассказал о том, что ему позвонил глава правительства России Михаил Мишустин и пообещал выделить региону дополнительные 1,3 миллиарда рублей. Врио губернатора заявил, что они будут направлены "на возмещение выпадающих доходов".

Одновременно с этим Дегтярёв предложил снизить в регионе тарифы на услуги ЖКХ "через обращение в федеральный центр субсидирования".