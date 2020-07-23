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Дегтярёв не выйдет к протестующим "из-за уважения к себе и Путину"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отказался выходить к протестующим против его назначения и ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. Акции жителей Хабаровска продолжаются вторую неделю, в четверг сотни людей снова организовали шествие по улицам города.

Дегтярёв объяснил отказ тем, что ему "есть чем заняться". Кроме того, по словам чиновника, выходить "по требованию группы товарищей и общаться с теми, кто кричит под окнами - это неуважение и к самому себе, и к Владимиру Путину, за которого проголосовало большинство россиян".

В четверг Дегтярёв рассказал о том, что ему позвонил глава правительства России Михаил Мишустин и пообещал выделить региону дополнительные 1,3 миллиарда рублей. Врио губернатора заявил, что они будут направлены "на возмещение выпадающих доходов".

Одновременно с этим Дегтярёв предложил снизить в регионе тарифы на услуги ЖКХ "через обращение в федеральный центр субсидирования".

  • Член партии ЛДПР Михаил Дегтярёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля указом Путина. В тот же день президент России отправил в отставку избранного жителями региона губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия.
  • Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, когда с большим преимуществом победил на выборах кандидата от "Единой России". 9 июля этого года его задержали и почти сразу отправили в Москву, где арестовали на два месяца. Политика обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.
  • С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

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