Россия и Турция возобновляют регулярное авиасообщение

Турция и Россия договорились о возобновлении регулярного авиасообщения с сегодняшнего дня. Об этом турецкому информационному агентству Anadolu сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В то же время источник в государственной авиакомпании Турции Turkish Airlines сообщил РИА Новости, что конкретных планов по возобновлению полётов в Россию пока нет, рейсов на сегодня не запланировано. Ранее Turkish Airlines открыла продажу билетов на рейсы в российские города с 1 августа.

Накануне Ассоциация туроператоров России заявила, что восемь стран готовы принимать российских туристов "хоть завтра". Как рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, речь о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике. Большинство из них требуют справки об отсутствии COVID-19 и будут замерять температуру при пересечении границы.