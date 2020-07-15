Россия и Турция возобновляют регулярное авиасообщение

Турция и Россия договорились о возобновлении регулярного авиасообщения с сегодняшнего дня. Об этом турецкому информационному агентству Anadolu сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
В то же время источник в государственной авиакомпании Турции Turkish Airlines сообщил РИА Новости, что конкретных планов по возобновлению полётов в Россию пока нет, рейсов на сегодня не запланировано. Ранее Turkish Airlines открыла продажу билетов на рейсы в российские города с 1 августа.
Накануне Ассоциация туроператоров России заявила, что восемь стран готовы принимать российских туристов "хоть завтра". Как рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, речь о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике. Большинство из них требуют справки об отсутствии COVID-19 и будут замерять температуру при пересечении границы.
- Правительство России ранее заявляло о намерении возобновить международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности— иностранное государство должно будет готово принимать россиян. При этом полёты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек.
- 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС.
- Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте "Аэрофлота" – авиакомпания выполняет большую их часть. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
- Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение.
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