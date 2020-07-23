Бывшего юриста Трампа повторно вернули из тюрьмы под домашний арест

Федеральный судья в США постановил вновь отправить из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста и помощника президента Дональда Трампа. В декабре 2018 года Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов. Коэн все обвинения отверг.

В мае Коэна отправили из тюрьмы в Отисвилле (штат Нью-Йорк) под домашний арест из-за пандемии коронавируса. 9 июля бывшего юриста Трампа вновь вернули в тюрьму. Американский Минюст тогда заявил, что Коэн нарушил правила пребывания под домашним арестом, в частности, отказался носить электронный браслет. Адвокаты заявили, что поводом для нового преследования Коэна стали его планы выпустить книгу с критикой Трампа. Министерство эти претензии отвергло и заявило, что Коэн может продолжать работу над книгой в заключении.

В четверг, 23 июля, суд признал, что Коэна отправили из-под домашнего ареста обратно в тюрьму в отместку за его намерение опубликовать мемуары о Трампе. Согласно решению суда, экс-помощник Трампа отправится под домашний арест в пятницу, в 14 часов по местному времени. Коэн будет ограничен в профессиональной дестельности, передвижениях, а также в контактах с другими людьми.

Во время показаний в Конгрессе в начале 2019 года Коэн назвал Трампа мошенником и заявил, что президент США во время предвыборной гонки в 2016 году вёл переговоры с Москвой о строительстве небоскрёба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.