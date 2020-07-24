РБК: трехдневное голосование опробуют на выборах в сентябре

Выборы в сентябре будут проходить в формате трёхдневного голосования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Центральной избирательной комиссии и Кремлю.
По словам собеседников издания, новый формат, скорее всего, будет опробован во всех регионах, где в Единый день голосования запланированы выборы. Но возможно, трехдневное голосование будет опробовано только в некоторых из них, говорят источники. Этот вопрос глава ЦИК обсудит на заседании ведомства 24 июля.
Таким образом, трёхдневные выборы пройдут с 11 по 13 сентября. В этом году в Единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам законодательных собраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов.
- Ранее Госдума приняла закон о возможности проведения голосования в три дня. Этот закон не должен распространяться на нынешний Единый день голосования 13 сентября, поскольку был принят уже после назначения выборов на эту дату в регионах. Однако в мае из-за пандемии коронавирусной инфекции ЦИК получил право менять порядок и сроки голосования.
- Голосование в течение недели – с 25 июня по 1 июля включительно – проводилось по поправкам к Конституции. В ЦИК объяснили такое решение намерением развести потоки избирателей "как во времени, так и в пространстве" из-за угрозы распространения коронавируса.
- Эксперты отмечают, что голосование в течение трёх дней существенно упростит фальсификации в ходе выборов.
- Накануне в твиттере Центральной избирательной комиссии России вновь опубликовали ранее удалённый по поручению главы ЦИК опрос о многодневном голосовании. На момент публикации новости более 94 процентов участников опроса высказались против такой инициативы.
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