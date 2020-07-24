РБК: трехдневное голосование опробуют на выборах в сентябре

Выборы в сентябре будут проходить в формате трёхдневного голосования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Центральной избирательной комиссии и Кремлю.

По словам собеседников издания, новый формат, скорее всего, будет опробован во всех регионах, где в Единый день голосования запланированы выборы. Но возможно, трехдневное голосование будет опробовано только в некоторых из них, говорят источники. Этот вопрос глава ЦИК обсудит на заседании ведомства 24 июля.

Таким образом, трёхдневные выборы пройдут с 11 по 13 сентября. В этом году в Единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам законодательных собраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов.