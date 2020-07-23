ЦИК снова опубликовал в твиттере опрос о многодневном голосовании

В твиттере Центральной избирательной комиссии России вновь опубликовали ранее удалённый опрос о многодневном голосовании. На момент публикации новости более 94% проголосовавших высказались против такой инициативы.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это она попросила вернуть опрос. Чиновница утверждает, что предыдущую запись якобы случайно удалила "неопытная девочка" администратор, которая хотел убрать нецензурные комментарии. "Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но ещё большей глупостью было убирать. Я дала команду: пусть висит. Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым." - заявила Памфилова.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК поручила удалить из социальных сетей опросы ЦИК об удобстве многодневного голосования. Памфилова заявила, что сотрудники избиркома, разместившие опрос, "сделали глупость". По её мнению, "все опросы в соцсетях – это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и побеждает". "Это нерепрезентативно", – подчеркнула глава ЦИК.

В среду днём на официальных страницах ЦИК в твиттере и в социальной сети "ВКонтакте" появился опрос, участникам которого предложили дать оценку практике многодневного голосования. После того, как в твиттере проголосовали почти 800 пользователей, он был удалён. На тот момент на вопрос "Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?" 94% пользователей высказались против, и только 6% – за.

Ранее Госдума приняла поправки к избирательному законодательству, которые позволяют проводить выборы любых уровней в течение трёх дней. Подобная практика была апробирована во время голосования по поправкам к Конституции России. Представители оппозиции отмечали, что это создало возможности для беспрецедентных фальсификаций.