В Белоруссии предъявили новое обвинение Виктору Бабарико

Генпрокуратура Белоруссии предъявила незарегистрированному кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико новое обвинение – в получении взятки в составе организованной группы. Ранее бывшего главу Белгазпромбанка обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и в отмывании преступных доходов.

Бабарико находится в СИЗО. Вместе со своим сыном он был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что дело в отношении бывшего банкира было начато по его инициативе.

Бабарико свою вину не признаёт.

Другой незарегистрированный оппозиционный кандидат Валерий Цепкало, опасаясь возможного преследования, покинул Белоруссию вместе с детьми.