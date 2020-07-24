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В Белоруссии предъявили новое обвинение Виктору Бабарико

Виктор Бабарико

Генпрокуратура Белоруссии предъявила незарегистрированному кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико новое обвинение – в получении взятки в составе организованной группы. Ранее бывшего главу Белгазпромбанка обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и в отмывании преступных доходов.

Бабарико находится в СИЗО. Вместе со своим сыном он был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что дело в отношении бывшего банкира было начато по его инициативе.

Бабарико свою вину не признаёт.

Другой незарегистрированный оппозиционный кандидат Валерий Цепкало, опасаясь возможного преследования, покинул Белоруссию вместе с детьми.

  • Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
  • Арестован и с конца мая находится в СИЗО блогер Сергей Тихановский, который также хотел выдвигаться в президенты. Сейчас вместо него баллотируется его жена Светлана Тихановская. Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения её избирательной кампании.

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