Дегтярёв намерен уехать из Хабаровска на время митинга

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв в преддверии акции протеста, которую планируют провести в Хабаровске в субботу, заявил, что уедет на выходные из города, и призвал горожан заняться чем-нибудь "общественно полезным".

Дегтярёв устроил очередной стрим в своём инстаграме. Он рассказал о "тревожной обстановке" с коронавирусом и попросил жителей провести выходные "достойно" - на даче, навестить родственников или заняться другими полезными делами, а сам он, по его словам, проведёт выходные в поездке по "нашему дорогому Хабаровскому краю".

"Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю" - сказал Дегтярёв, не пояснив, почему у него столь ограничено время на поездки.

Назначенный в понедельник президентом Владимиром Путиным врио губернатора также сообщил, что следит за происходящим на площади в центре Хабаровска через веб-камеры. Он призвал участников акций протеста соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что не выйдет к митингующим, он не собирается идти на уступки и не позволит диктовать ему условия. Дегтярёв заявил, что протестные акции в крае "подогреваются" иностранными гражданами.

По словам врио главы региона, у него есть "неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует". Привести подробности Дегтярёв отказался, так как это "оперативные данные".

В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си, как они могли попасть в край, если границы закрыты, Дегтярёв заявил, что в России остались иностранцы. Они, по его словам, организовывали в Москве митинги и беспорядки. "Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае – они сюда прилетели", – сказал Дегтярёв.

Акции протеста в Хабаровске и других городах края проходят уже две недели. Они не согласуются с властями, но полиция не вмешивается в происходящее. Акции проходят мирно. Начались они после задержания губернатора Сергея Фургала, который был избран в 2018 году. Несмотря на протесты, президент Путин отстранил Фургала от должности и назначил врио Дегтярёва. Тот, как и Фургал, представляет ЛДПР, однако не имел ранее никакого отношения к Хабаровскому краю.

В пятницу в Хабаровске несколько сот людей вновь участвовали в акции протеста, скандируя лозунги в поддержку Фургала и против Дегтярёва. В субботу готовится более масштабная акция протеста - на прошлой неделе в защиту Фургала вышли более 10 тысяч человек. У протестов нет официальных организаторов, информация о них публикуется в социальных сетях. Акции солидарности готовятся также в других городах Дальнего Востока.