Дегтярёв: к организации протестов в Хабаровске причастны иностранцы

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил журналистам, что к организации протестов в Хабаровске против его назначения и ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала причастны иностранные граждане.

По его словам, большие митинги, которые начались после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала, были стихийными. А всё, что он видит под окнами за последние три дня - у него есть "неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует". Привести подробности Дегтярёв отказался, так как это "оперативные данные".

В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си, как они могли попасть в край, если границы закрыты, Дегтярёв заявил, что в России остались иностранцы. Они, по его словам, организовывали в Москве митинги и беспорядки. "Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае - они сюда прилетели", - сказал врио губернатора Хабаровского края.

Публикации о том, что протесты устраивают "некие сторонние силы" и обычные горожане в них якобы не участвуют, появляются в последние дни в федеральных СМИ.

Акции жителей Хабаровска продолжаются вторую неделю, в четверг сотни людей снова организовали шествие по улицам города. Вечером 23 июля у здания правительства собралось больше сотни человек. Они скандировали "Дегтярёв – выходи!", "Мы здесь власть!" и "Мы вышли сами".

Дегтярёв отказался выходить к участникам протестов . По словам чиновника, выходить "по требованию группы товарищей и общаться с теми, кто кричит под окнами, – это неуважение и к самому себе, и к Владимиру Путину, за которого проголосовало большинство россиян".

В выходные врио губернатора намерен отправиться в поездку по региону в то время, когда в Хабаровске будет проходить очередной протестный митинг.

Сегодня утром в Хабаровскенапали на координатора "Открытой России" Сергея Наумова. Он приехал в регион, чтобы освещать протестные акции. Как сообщил активист, во время драки у одного из нападавших выпало удостоверение сотрудника полиции.

Вечером 23 июля в Хабаровске трое человек напали на ведущего ютуб-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, освещавшего акции протеста против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. В том, что избиение спровоцировано его репортажами с митингов, он не сомневается.