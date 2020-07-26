"Маяковский долгострой". Почему ремонт музея продлится девять лет

Расположенный в центре Москвы Государственный музей В.В. Маяковского закрыли на ремонт в 2013 году, а открытие несколько раз переносили, теперь речь идет о 2022 годе. В Департаменте культуры московской мэрии не ответили, почему его понадобилось ремонтировать девять лет. Гендиректор компании, которая не смогла справиться с ремонтом музея в 2014–2015 годах при этом выполняет в структурах московской мэрии на 321 миллион рублей.

"Авангард" вместо авангарда

19 июля, в день рождения Владимира Маяковского, несколько десятков активистов левых групп возложили цветы к бюсту поэта, стоящему на выходе из метро "Лубянка". У собравшихся не было плакатов, поэтому полиция не распознала в происходящем акцию протеста и никого не задержала.



Между тем собравшиеся протестовали против нереальных для современной Москвы сроков ремонта музея Маяковского. Его закрыли в 2013 году, с тех пор обещали открыть в 2018 году, затем в 2019, теперь говорят об открытии в 2022 году.



Софья Сухова – координатор инициативы #спастиМаяковского – рассказала Радио Свобода, что в феврале 2020 года побывала в двух мемориальных квартирах Маяковского, находящихся в Пресненском районе, и там узнала от сотрудников, что основное здание музея Маяковского – конструктивистская экспозиция на Лубянке – закрыто с 2013 года, а когда откроется вновь – непонятно. Софья Сухова решила добиваться его открытия.



В марте до Москвы дошла пандемия коронавируса и общественная активность прекратилась. Теперь же, когда вновь проходят публичные мероприятия, #спастиМаяковского намерены привлекать внимание к ситуации с музеем.



– Есть две версии. Одна официальная, другая – правдоподобная. Первая принадлежит руководству музея и заключается в проблемах согласования по пожарной безопасности. Тогда возникает вопрос, почему директор музея не в состоянии решить данную проблему в течение семи лет. Вторая версия принадлежит части бывших и нынешних сотрудников музея. Речь идет о распиле средств, выделенных на ремонт здания. В любом случае, факт остается фактом, с 2013 года руководство музея оттягивает сроки открытия, – рассказывает Сухова.



Как выяснила в 2017 году "Открытая Россия" (сайт заблокирован в России), в 2014–2015 годах ремонт в музее Маяковского должна была сделать компания "Русстройком". На это было выделено почти 100 миллионов рублей, затем руководство Департамента культуры столичной мэрии заявило о "недобросовестном исполнении обязательств по контракту".



По данным базы "Контур.Фокус", с 2016 года ООО "Русстройком" находится в стадии ликвидации. Единственным учредителем этой кампании был предприниматель Рустам Сайпудинович Карибов. Несмотря на срыв работ в музее Маяковского, Карибов до сих пор получает столичные госзаказы. Теперь он – единственный учредить ООО "Авангард", которое получило контракты со структурами столичной мэрии (в основном от Фонда капитального ремонта) на 321 миллион рублей. На момент публикации этого материала по указанному номеру телефона "Авангарда" так никто и не ответил.

КГБ, Капков, неизвестность

Музей Маяковского расположен напротив центрального офиса ФСБ (ранее – КГБ) на Лубянке. И в советские времена, и сейчас любые работы там проводятся под пристальным вниманием спецслужб. Собеседник Радио Свобода, много лет проработавший в музее Маяковского, отмечает, что действительно с ремонтом музея могли быть сложности.



Экспозиция музея была создана в 1987 году: до этого строительное подразделение КГБ случайно повредило его здание. По распоряжению Виктора Чебрикова (председатель КГБ с 1982 по 1988 годы) реконструировать музей взялись также чекисты.



По словам собеседника Радио Свобода, работа была сделана прекрасно, но были и сложности.



– Оборудование для вентиляции, отопления, инженерных коммуникаций было сделано на каких-то военных заводах по уникальному проекту. На нем вообще не было маркировки и, соответственно, негде было заказывать запасные детали, – рассказывает собеседник.

ФСБ же к музею охладело. Например, по его словам, у музея Маяковского был конфликт с соседями – книжным магазином "Библиоглобус". "Библиоглобус" решил открыть на своей территории кафе, перекрыв пожарный выход из музея. Кураторы из спецслужбы выступили в конфликте на стороне магазина.



Решение о капитальном ремонте здания принимал Сергей Капков – тогда глава Департамента культуры Москвы, притом что коллектив музея говорил, что достаточно ремонта косметического. Вскоре из музея уволили многих сотрудников, а также сменился директор. Капков не стал отвечать на вопросы Радио Свобода.



С 2014 года директором стал Алексей Лобов. Он также отказался от каких-либо комментариев, предложив обратиться в Департамент культуры Москвы, которому подотчетен музей. В пресс-службе департамента попросили прислать вопросы по электронной почте, на момент публикации ответ получен не был.



– Не буду называть свое имя, так как открытые выступления в СМИ закончатся увольнением. Мы все ждем, когда же откроется основная экспозиция, но ясности никакой. Сначала были уверены, что кто-то хочет отнять здание на Лубянке, но оно до сих пор сохраняется за музеем. Я несколько раз в 2019 году была на Лубянке: никаких ремонтных работ или подготовки к ним я не видела, – рассказала Радио Свобода одна из сотрудниц музея.



Лобов ответил на обращение группы #спастиМаяковского, что сейчас проходит согласование новая система пожарной безопасности.



Проектировщик Тарас Поляков, один из создателей обновленной концепции музея (подготовлена в 2015 году), заверил, что внешне музей мало изменится по сравнению с тем, каким его закрывали на реконструкцию. Правда, когда музей откроется, Поляков не знает.



– Мы попытались восстановить то, что было, в то же время учитывая современные технологии. Я добавил технологии, связанные с электроникой, которые будут акцентировать внимание на работах Маяковского в театре и кино. Появятся и новые экспонаты, которые посетители раньше не видели. Плохо, что в центре Москвы сохраняется такая помойка. Ситуация точно не связана с идеологией [государства]: есть какие-то юридические моменты, согласование системы пожарной безопасности, – считает Тарас Поляков.