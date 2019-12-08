Как москвичей заменили массовкой. Скандал на публичных слушаниях

Муниципальный депутат Вадим Коровин собрал доказательства того, что на публичных слушаниях, связанных с планируемой застройкой в московском районе Хорошёво-Мнёвники, присутствовали проплаченные участники. Они должны были поддерживать программу реновации, но об их присутствии узнали заранее.

Предложения о платном участии в мероприятии “на строительную тематику” жители района обнаружили на сайте massovki.net. Время и адрес совпадали с назначенными на 3 декабря публичными слушаниями по изменению правил землепользования и застройки, а также проекту планировки четырёх кварталов района. Здесь планировалось заявить москвичам, что максимальная высотность новых домов не ограничится 14 этажами, как обещали власти, а достигнет 36. Вместе с этим вырастет и плотность населения, заодно с нагрузкой на дороги, школы, детские сады и поликлиники.

Граждан, не имеющих отношения к району и права высказываться по проекту, местные активисты обнаружили ещё на предварительной экспозиции. Её по регламенту проводят за неделю до публичных слушаний, представляя жителям проект.

– Место для экспозиции выбрали самое неудобное, – рассказывает Вадим Коровин. – Там порядка 20 квадратных метров: пожарный выход, тёмный коридор музыкальной школы. То есть все сделано так, чтобы люди туда не дошли. Потом туда стали приглашать массовку – людей, не проживающих в районе. Это начали выявлять и фиксировать на видео. Первый ролик снял Глеб Пьяных. Потом активисты стали копать глубже, нашли чаты и объявления, что собирается массовка для публичных слушаний. Жители под видом потенциальных участников массовки внедрились в чаты организаторов. Гонорар за участие – от 500 до 1500 рублей, отдельные вознаграждения за посещение репетиции и вопросы в зале.

Накануне дня проведения публичных слушаний активисты сняли встречу-инструктаж с так называемым бригадиром, то есть девушкой, которая собирала массовку для участия в слушаниях.

Организатор, представившаяся Ириной, рекомендовала собравшимся занять очередь на вход за 2 часа до начала публичных слушаний, не разговаривать с настоящими жителями района, сесть поближе к сцене и проходам к микрофону, активно поддерживать реновацию и докладчиков, потому что “в этот раз будут слабоватые”. Ирина сообщила, что при регистрации их узнают по вложенным в паспорта визиткам. Это будет маркером для организаторов публичных слушаний. Выяснилось, что некоторые участники массовки не только не живут в Хорошёво-Мнёвниках, но и не являются гражданами России. То есть их участие в публичных слушаниях незаконно.

"Элемент демократии, так же как и выборы"

Претензии у активистов были и к проекту экспозиции: по их словам, документы представили не полно. На слушаниях они потребовали признать собрание несостоявшимся. В то же время большинство имеющих право принимать участие в публичных слушаниях и без гонораров поддерживало реновацию. Но попасть на слушания удалось не всем. Актовый зал местной школы, где запланировали собрание, вмещает около трёхсот человек. Желающих прийти было вдвое больше. Заняв места, предполагаемые участники массовки как минимум не позволили некоторым жителям района лично оказаться на слушаниях. При этом несколько десятков кресел так и остались пустыми: после начала обсуждения двери заблокировали, перестав пускать в зал. Что там происходило, можно посмотреть на этом видео:

Вадим Коровин рассказал Радио Свобода, что на слушаниях местные жители обнаружили в том числе и участников массовки, мелькавших на кадрах его видео.

– Сами публичные слушания стали абсолютно провальными, – говорит Коровин. – Управа делала все, чтобы люди не попали на них. Был создан искусственный затор перед входом, оцепление. Людей пускали небольшими партиями, по пять человек, держали на улице, на холоде в загоне, объясняя это безопасностью. Когда задаешь полицейским вопрос напрямую: "Разве безопасно людям стоять на холоде, в загоне, плотно друг к другу?" – они уклонялись от ответа. В зал попасть было можно, в зале было еще достаточно свободных мест, но туда не пускали.

– На обнародованном вами видео вы обвиняли Ирину, которая организовала массовку, в том, что она нарушает закон, перечисляли статьи Уголовного кодекса. Планируете ли вы подавать какое-нибудь заявление против нее?

– Я сразу написал заявление. Когда мы вызвали полицию, я вместе с ней проехал в отделение. Но я думаю, что хода этому делу, конечно же, не будет. Все же понимают, что это работа правительства Москвы и что правительство, что прокуратура, что Следственный комитет – Москва отдана на откуп. Правоохранительная система не работает по более тяжким преступлениям, а здесь лёгкая квалификация.

– Насколько массовка на слушаниях – распространенная ситуация и в других районах, когда обсуждаются и другие вопросы?

Правительство покусилось на самое святое, практически единственное, что есть у людей, – их недвижимость



– Судя по тому, какие объявления мы встречали, это массовое явление: по всем районам ищутся люди для участия в публичных слушаниях. В частности, по реновации. Реновация встречается в штыки: то, что обещано, не исполняется, идёт изменение условий, подмена того, что было изначально декларировано в законодательстве, меняются технические условия. Это все прекрасно понимают, все научились читать документы. Москомархитектура скрывает реальные планы, те самые непопулярные меры, которые будут применены, но люди все равно находят эти документы. Люди возмущаются, потому что, как сказала Екатерина Шульман (политолог и доцент Института общественных наук РАНХиГС. – Прим. РС), правительство покусилось на самое святое, практически единственное, что есть у людей, – их недвижимость. Так с собственностью обходиться нельзя. Всё-таки за 30 лет мы стали собственниками. А здесь правительство Москвы хочет манипулировать собственностью, поэтому люди отстаивают свои права на недвижимость, право на высотность, плотность, комфортность проживания. Люди не готовы просто так отдавать старую квартиру в обмен на новую только потому, что она будет новее. Люди хотят, чтобы с ними торговались, чтобы с ними договаривались. Это моя квартира, это моя земля, и будьте любезны, предложите мне те условия, от которых я не смогу отказаться, а не просто так – мы вас сюда переселим, потому что мы считаем, что так лучше.

– То есть такие фальсификации происходят массово и часто, но для чего это нужно? Слушания и так носят рекомендательный характер, а мнение жителей можно не учитывать.

– Так надо просто взять и выбросить публичные слушания, и они же хотели это сделать: проводить их только в электронном виде. Человек зашел на трансляцию в YouTube, посмотрел презентацию, нажал "за" или "против". Слушания – это элемент демократии, так же как и выборы. Конечно, они носят, скорее, декоративный характер, то есть можно не прислушиваться. Я понимаю, мы им мешаем тем, что возмущаемся, вечно чем-то недовольны, вечном бузим, чего-то хотим. Я не понимаю, зачем они мучаются, убрали бы слушания, и все. Я, честно говоря, надеялся, что публичные слушания из-за такого скандала будут отменены так же, как на Соколе, где люди возмутились. Но, видимо, эту практику решили не распространять, потому что один раз возмутились – отменили, второй раз возмутились – опять отменить? Так люди войдут во вкус и поотменяют вообще все публичные слушания неугодных градостроительных проектов. Поэтому решили передавить и пойти до конца: позвали полицию, ограждение поставили, пропустили сначала массовку. Тем не менее какая-то часть жителей попала в зал, массовка не всё заполнила, и активная часть свое мнение высказала: скандировали, хором кричали "позор". Им говорят: "Да, вы переселитесь, но мы пока еще не решили куда". На самом деле, планы уже есть, просто их Москомархитектура публично не объявляет, она решила сделать это непубличной информаций.

– На ваш взгляд, кто за этим стоит?

– Ну, конечно, строительный комплекс! Это, понятно, бенефициары. Земля находится в самых ликвидных местах, это районы Серебряный бор, Филевский парк, парковые зоны возле Москвы-реки – всё это очень ликвидно и будет продаваться дорого. Поэтому выгодно быстренько освободить зарезервированные куски земли с пятиэтажками и застроить тридцатиэтажками, продать. А жителей кучно плотненько поселить в одной из башен. В Москве больше нет земли под застройку, и это единственный способ найти много земли под большое количество застройки. Есть спрос на Москву, и он будет продолжаться, потому что в регионах все плохо, а урбанизация идет полным ходом. Конечно же, строительный комплекс спускается дальше к главам управ, и какие-то главы управ идут на такие грязные штуки. Какие-то главы управ, возможно, не соглашаются, тогда их меняют, наказывают. В разных районах по-разному проходят публичные слушания, все зависит от того, насколько зависим глава управы от всяких плюшек и коврижек, которые ему предоставляет правительство Москвы. И единственный выход из этой ситуации – это демократия, полноценные демократические реформы, реформа местного самоуправления. Безусловно, управы должны быть органами местного самоуправления, глава управы и глава района – это должно быть одно выборное лицо. Управа и администрация района – это должен быть один и тот же орган, подчинённый совету депутатов, как и подконтрольной должна быть управляющая компания, которая обслуживает территорию и жилье на ней. Все должно быть подчинено настоящему местному самоуправлению, – считает муниципальный депутат Вадим Коровин.

Под улюлюканье и крики "позор" организаторы публичных слушаний отчитались со сцены о проекте, заявив, что предварительная экспозиция выполнена по положению о проектах планировки жилых территорий в Москве. Те, кого местные жители идентифицировали как участников массовки, в актовом зале не были активны, лишь изредка хлопали выступавшим представителям Москомархитектуры и Фонда реновации. На момент публикации пресс-служба префектуры Северо-Западного округа города Москвы, где находится район Хорошёво-Мнёвники, не ответила на запрос Радио Свобода о роли массовки в публичных слушаниях.