Реновационный подход. Высотки вместо детских площадок и деревьев

28 мая в школе №281 Бабушкинского района Москвы обсуждали проект планировки территории по программе реновации и проект изменения правил землепользования, против которых выступает значительная часть местных жителей. Согласно проекту, площадь жилых помещений может быть увеличена втрое практически без развития социальной инфраструктуры. В этом школьном дворе в миниатюре проявились худшие последствия программы реновации: противостояние и ненависть соседей, недоверие к власти и страх за будущее.

Еще за пару часов до слушаний на крыльце школы столпились местные жители: количество мест в актовом зале ограниченно, поэтому единственная возможность попасть внутрь – это стоять и ждать у входа. Люди принесли с собой плакаты "за" и "против": по какой-то причине плакаты с надписью "За реновацию", "Мы за новый красивый город" были у всех абсолютно одинаковые, в то время как многие противники проекта, очевидно, рисовали свои плакаты сами.

Против проекта планировки выступают в том числе люди, которых реновация напрямую не коснулась: их дома не будут сносить, но у многих поблизости вырастут многоэтажные дома, ради которых вырубят деревья и уберут детские площадки. Многие из пришедших заявляют, что они не против самой реновации, они против того проекта планировки, который им предлагают принять.

Согласно проекту, высота зданий будет варьироваться от 30 до 65 метров с отдельными доминантами до 100 метров, "что придает выразительность силуэту застройки". На карте высотности действительно немало зданий высотой 60–85 метров. Если делать расчет исходя из того, что один этаж – это три метра, то в районе появятся дома в 20–28 этажей. И одно здание с более чем 30 этажами. Хотя в самом начале, когда программа реновации только запускалась и москвичи должны были сделать свой выбор на собраниях собственников, власти обещали людям совершенно другие условия. Например, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в июне 2017 года говорил, что новые здания в среднем будут в 6–14 этажей. То же самое в эфире радиостанции "Вести ФМ" утверждал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, возмущение москвичей вызывает увеличение площади жилых помещений: они уверены, что это значительно увеличит количество жителей в районе, в то время как инфраструктура развиваться не будет. Сейчас по проекту предлагается снести 224 тысячи квадратных метров жилых зданий, а построить 672 тысячи.

Юрист по профессии и активист против проекта планировки Марина Веригина смогла пообщаться с сотрудником "Института Генплана Москвы". Он объяснил Веригиной, что новых больниц в районе не будет, так как в Департаменте здравоохранения Правительства Москвы проектировщикам ответили, что в этом нет потребности. По словам местных жителей, даже при нынешней населенности района попасть на прием к врачу достаточно сложно.

– Аналогичные проблемы будут с общественным транспортом и парковками. Проектировщики на вопрос об этом ответили: "Это когда будет, это же 2023 год". Очевидно, они думают, что мы без медицинской помощи к 2023 году все помрем, и тогда общественный транспорт будет свободным. На экспозиции этого проекта были нарушены нормы Постановления Правительства Москвы №282, в которых описано, что именно должно быть представлено гражданам. Нам сам проект никто не представил, нам показали только презентацию, хотя по закону там должны быть официальные документы с печатями, визами, подписями. Мы даже не знаем людей, которые все это разрабатывали, потому что на сайте компании "Проект 2018" нет информации об архитекторах. Как нам сообщил представитель планировщика, никакие экспертизы по нашему району не проводились. Они хотят расширять дороги, строят 24-этажные дома. А какая гидрогеология, товарищи? Вы мне затопите дом. Наши дороги строили советские проектировщики, которые через каждые 50 метров бурили землю на глубину 30 метров и все рассчитывали. Поэтому дороги не прямые. Проектировщики сказали, что хотят привести все к единообразию, поэтому выпрямят дороги. Я им говорю: "Вас в Италию пускать нельзя. Вы увидите Пизанскую башню и тут же ее выпрямите". Они изменили нормы инсоляции: теперь достаточно 2 часа в день видеть солнце в течение 4 месяцев. Все остальное время быдло должно сидеть в темноте. А дышать свежим воздухом нам посоветовали на даче.

По словам Веригиной, Бабушкинский район никогда не был протестным. Но сейчас проблемы с реновацией объединили жителей и соседние районы: у людей появились общие чаты и группы, они советуются и держат друг друга в курсе дела.

Немного обособленно от толпы стоит группа молодых людей, которые держат плакаты в поддержку реновации. Некоторые из них закрывают лица плакатами, чтобы их не снимали. К парням периодически подходят противники проекта, и тогда неизбежно начинается конфликт: у молодых людей требуют показать адрес прописки в паспорте, назвать точный адрес проживания, их называют предателями и обвиняют в продажности.

Молодой человек, который представился Георгием, объяснил причину, по которой он пришел на эти слушания.

– Я за реновацию. Я бы хотел жить на самом последнем этаже, чтобы у меня была панорама на Москву. Мне стыдно приводить девушку в этот подъезд пятиэтажки.

– Вас не смущает значительное увеличение плотности застройки?

– Москва расширяется, плотность увеличивается. Ничего страшного. У нас уже инфраструктура достаточно развита, чтобы плотнее застроить. Я думал о том, что, если мне не понравится, я могу продать эту квартиру дороже, чем сейчас стоит квартира в пятиэтажке. И тогда я куплю себе жилье за городом, а там один человек на один квадратный километр. В этих старых халупах жить уже надоело.

– Ваш дом попадает в программу?

– Да, он попадает во второй этап. Но я бы хотел это ускорить.

Второй молодой человек не захотел представиться. На его футболке напечатан адрес сайта archicad.ru. ARCHICAD – это программный пакет для архитекторов, который предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений.

– Расскажите, почему вы здесь сегодня?

– Я хочу, чтобы наш город преобразился.

– Как преобразился?

– Так, как прописано в реновации.

– Почему?

– Потому что я поддерживаю наше правительство.

– Во всех решениях?

– Конечно, там сидят люди, которых мы все вместе с вами выбрали. Вот вы заметили, что здесь много людей из низших слоев населения? Вот подходит ко мне мужчина и говорит: я всегда был водителем, мой отец был водителем. Давайте дадим водителям выбирать, как будет выглядеть город. Очень много из этих людей – ограниченные люди. Если они будут решать, будет очень плохо. Для этого мы выбираем образованных: все люди выбирают лидера, за которым мы будем идти.

– А как же фальсификации на выборах?

– Я считаю, что это неправда, потому что это невозможно реализовать. В стране, где все так пристально наблюдают за выборами, где есть видеосъемка, это невозможно.

– То есть видео, где в урны вкидывают пачки бюллетеней, – это постановки?

– Я думаю, что в том числе постановки.

– Как вы думаете, почему в основном молодые люди держат плакаты за реновацию?

– Вы верите в бога?

– Давайте не будем говорить про религию.

– Ладно. Я не хочу никого обидеть, но есть очень много глупых людей. И в наше время, когда информации очень много, люди могут развиваться вне школ, вне религий, появилось поколение молодежи, которое умеет критически мыслить. И одно из последствий критического мышления молодежи – это то, что они отстаивают реновацию. Есть альтернативное мнение, что Правительство Москвы плохое, и на митингах там тоже молодежь, – говорит молодой человек.

На сами слушания молодые люди с плакатами проходить, видимо, не планировали. Они не вставали в очередь и даже не пытались попасть внутрь.

Актовый зал, где проходили слушания, был полностью заполнен, поэтому часть людей посадили на первый этаж, где для них транслировали весь процесс. Но даже это не позволило пустить внутрь всех желающих. На слушаниях диалог между жителями и проектировщиками, очевидно, не удался. На многие ответы народ кричал "вранье" или уличал проектировщиков в незнании названий улиц. На возмущение насчет строительства 80-метрового дома на месте детской площадки со сцены ответили, что людям только кажется, что это их детская площадка, а на самом деле она городская.

– Учитывалась ли вообще история этого района? – спрашивает местная жительница Александра. – С 1960 года, когда этот район вошел в Москву, он застраивался почти 60 лет. И застройка здесь не такая уж маленькая: у нас есть и 12- и 14-этажные дома. Так может быть, не надо нам 30-этажные дома? Этот проект задушит район.

Часть зала, которая выступает против проекта, закричала "Ура!" и захлопала.

– Сейчас возмущаются те, кто в пятиэтажках, видимо, не жил, – говорит другая местная жительница. – А те, кто жил и знают, что это такое, наверное, так не возмущались бы. Я за реновацию.

Часть зала, которая выступает за проект, громко аплодирует.

Когда слушания закончились, на крыльце школы выстроились те же молодые люди с плакатами "За реновацию". Увидев это, противники проекта начали вставать перед ними и перекрывать их плакаты своими плакатами. Рядом с этой демонстрацией какие-то две местные жительницы громко обвиняли друг друга в продажности. И все это длилось до того времени, пока мужчина в сопровождении полицейских не призвал всех разойтись. Молодые люди ушли со школьного двора одной группой.