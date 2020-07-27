В Якутске осудили сторонника шамана, пытавшегося его освободить

В Якутске суд вынес приговор стороннику шамана Александра Габышева, который пытался его освободить. Житель Тюмени Михаил Олинберг, ворвавшийся в психоневрологический диспансер с игрушечным пистолетом, был признан виновным в хулиганстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Суд учёл наличие у Олинберга маленьких детей, его характеристику с места работы и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ. При этом 0,5 процента дохода осуждённого в этот период будет взиматься в пользу государства.
Олинберг проник в психоневрологический диспансер, где содержался шаман, в июне этого года. Полиция задержала его на месте. Ряд сторонников Александра Габышева, проживающих в Якутске, оказалась не в курсе намерений Олинберга и заподозрила, что это была провокация. Адвокат шамана утверждала, что это происшествие могло привести к ужесточению режима содержания Габышева в медучреждении.
- Шамана Александра Габышева выписали из психдиспансера, куда он был принудительно помещен 2 июня. Решение об освобождении Габышева приняла врачебная комиссия 21 июля.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с Габышевым преследованию и задержаниям подвергаются его сторонники, которые сопровождали его в походе в Москву.
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