Бывшего начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам

Верховный суд Белоруссии в понедельник приговорил к 12 годам лишения свободы Андрея Втюрина - бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности и бывшего начальника охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Втюрина, который был арестован в апреле 2019 года, признали виновным в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки. Утверждается, что он получил 183 тысячи долларов от двух граждан России - представителей компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимира Казанцева и Виталия Горбачёва. Ещё 9 тысяч долларов он получил от директора "ТТ-Связьком" Владимира Томченко.

Сам Втюрин частично признал свою вину, однако утверждал, что брал деньги у своего друга Горбачёва по договору займа.

По тому же делу или по связанным с делом Втюрина обвинениям были вынесены приговоры нескольким бизнесменам и менеджерам телекоммуникационных компаний и банков. Так, бывшего гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова приговорили к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Россиян Казанцева и Горбачёва приговорили к двум годам лишения свободы каждого.