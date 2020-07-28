"На лабутенах и на хайпе": соцсети о Шнурове в Хабаровске

Если кто в эти сеет в соцсетях недоумение, то это известный музыкант, с недавних пор член "Партии роста", а с ещё более недавних - шеф-редактор телеканала RTVi Сергей Шнуров.

Ещё недавно и.о. губернатора Хабаровского края Дегтярёв анонсировал его приезд в Хабаровск, и все решили: Шнуров прилетит агитировать за назначенца. А на днях Шнур и правда прилетел.

Кирилл Полтевский:

"Что делать? Что делать?",- стандартный ответ: "Снять трусы и бегать." Поэтому в Хабаровск послали Шнура.

Кирилл Шулика:

Неправы те, кто говорит, что нет никакой войны башен. Есть, да еще и какая!

Одна башня, например, отправила Василия Ланового агитировать за Конституцию, а вторая башня считает ее ретроградной, поэтому сама послала в Хабаровск поддерживать Дегтярева модного пацана Шнура.

Так что оттепели не будет, потому что Лановой сагитировал, а Шнур бегал за хабаровчанами и теперь жители видели уже двух клоунов - Дегтярева и, собственно, самого Шнура.

Артур Соломонов:

Краткое содержание выступления Шнура перед хабаровчанами: вы хорошие, протест хороший, город хороший, Дегтярев в общем хороший, все непросто, я забавник, ну все, я домой.

Сталингулаг:

На подмогу косноязычному и глумливому Дегтярёву в Хабаровск прилетел будущий народный депутат Сергей Шнуров, чья задача по-свойски, вперемешку с матерными частушками, так между делом рассказывать жителям, что бузотёрство – это не выход, перечить царю себе дороже, нужно сплотиться, перетерпеть, и тогда всё само наладится, ведь всегда так было. Сам-то Шнуров, конечно, тоже не очень доволен политикой Кремля, но сейчас время такое, нужно подождать. Как свой парень, он по большому секрету расскажет, что перемены обязательно будут, и что он лично подаст знак, когда они начнутся, что ему в Москве серьёзные люди обещали, но просто ещё недостаточно от проклятых девяностых оправились, чтобы позволять жителям самим решать судьбу своего региона. Интересно, кто же станет третьим всадником апокалипсиса, которого командируют в этот свободолюбивый край?

Евгений Юрьев:

Сейчас очень важный такой момент, очень многое решается сейчас. И такая терзающая неопределенность. Нооо... если мы поймем, то все разрешится. И самый важный вопрос сейчас: ПРОДАЛСЯ ЛИ ШНУР??. Понимаете? Шнур, вот Шнур, он же наш, он пляшет без трусов, как и все мы.

Неужели он продался? Или нет. Нет, нет, не может быть! Или все же...

Серега, неужели ты всех нас предал?? Ты же алкоголик и наркоман, ты же наш, НАШ, как Крым, как нательный крестик, как рюмка водки на столе, как алюминиевая крышечка на бутылке советского кефира, как лампасы Адидаса, как Петергоф, как офисный кулер, нет, нет, ты не можешь..

Но всё пошло чуть интереснее - Шнуров заявил, что приехал снимать фильм о протестах для телеканала, сочувственно высказался о Фургале и пошёл общаться с протестующими.

Андрей Пивоваров:

В Хабаровск приехал Сергей Шнуров, RTVI делает фильм о протестах. Рассказал зачем приехал, сошлись с ним на том, что, если бы завтра арестовали Беглова или Собянина, на улицу никто бы не вышел. Шнуров, кстати, признался что за Беглова тоже не голосовал.

Медиатехнолог:

«Музыкант и политик» Сергей Шнуров, как его уже начали называть в СМИ, пожаловал в Хабаровск для участия в протестах — он поддержал арестованного экс-губернатора Фургала. «Я думал, что события настолько мощные, что придется лететь самому», говорит Шнур в окружении поклонников, как будто у него здесь есть какие-то дела, он здесь что-то решает, а если не «лететь самому», то он бы мог кому-то это (что?) поручить. Еще он сказал, что планирует снять документальный фильм о протестах в Хабаровке — наш Сережа молодец, словом: он еще и режиссер.

Ведь посмотрите, какая головокружительная карьера у вчерашнего матершинника Шнура: бросил петь и сразу стал членом списка недопартии Роста, слабал несколько частушек, сделал пару стихотворных политических заявлений — и тут же стал генпродюссером RTVI. Теперь он появляется в Хабаровске, окруженный несколькими сотнями восторженных поклонников.

Не нужно внимательно читать заявления Шнура или смотреть интервью с Познером для понимания скудности государственной и политической мысли Шнура — Серега просто едет на хайпе и «Ленинградской» популярности, которые имеют мало отношения к общественным знаниям. Никакого отношения, если точнее.

Илиас Меркури:

В истории со Шнуром ничего не понял. В разговоре с каким-то бородатым он Дегтярёва слил довольно беспардонно сказав «он передо мной уже извинился». Чего он туда вообще поехал? Покричать «я положительно отношусь к Фургалу, я за народ»? Этому хайпожорству нет конца.

Аркадий Кайданов:

Шнуров прилетел в Хабаровск.

Даже раньше Собчак и Дудя.

На ходу подметки рвет на лабутенах

Константин Рыков:

‪Выходит Дегтярёв обманул журналистов про «Мы с Серёгой выйдем к протестующим», или лукавит Шнуров, который понял, что вписался в стрёмную для себя тему.

Ольга Булгакова:

Экспресс-выводы по Шнурову.

1. Вы просто сравните, как происходило "общение" с людьми вчера у Дегтярёва и сегодня у Шнурова. Это огромная разница.

2. Претензии "постоял и уехал" считаю неоправданными. Шнуров сразу рассказал о цели своего приезда - снять документальный фильм. Он не заявлял о намерении участвовать в акции протеста.

3. "Путин заслал Шнура" - не похоже. Путин так не действует. Это не его почерк. Почерк Путина - это лоботрясы по типу Дегтярёва.

4. Шнуров привлёк ещё больше внимания к Хабаровску, а это важнейшая составляющая для поддержания протестов.

Мой вывод - на сегодня это не выглядит как срежисированный Путиным ход. Дальше будем смотреть.

Владимир Файнштейн:

Помнится господин Дегтярев, буквально несколько часов назад, заявлял, что не сможет встретиться с хабаровчанами, по причине встречи со Шнуровым.... Чо то опять неувязочка... Или я не разглядел Дегтярева в толпе?

Михаил Фирстов:

Со Шнуровым ход интересный. То ли Шнур как человек талантливый, но весьма конъюнктурный, быстро сориентировался, с какой стороны у этого бутерброда масло, то ли это какая-то крайне сложная многоходовка (которые нашим властям обычно удаются столь же удачно, как осмотр Солсберецкого собора двум прозвездивщим на всю страну деятелям :)). В любом случае, есть, за чем понаблюдать...

Марат Баширов:

Жириновскому пока переманивать Шнура в ЛДПР.



Но и это поведение фронтмена "Ленинграда" многим кажется неубедительным.

Илья Жегулёв:

А что со Шнуровым происходит, может кто-то сказать? Это же уже совсем не смешно. Кто-то ему подсыпал что-то? Ведь и денег до фига и ипотеки нет. Зачем?

Николай Подосокорский:

Адмиралу Колчаку приписывается фраза про кучеров и артистов, которых не стоит трогать, что бы те ни делали, поскольку они служат любой власти. В этом смысле весьма показательны две новости сегодняшнего дня. Первая состоит в том, что популярный музыкант Сергей Шнуров, недавно подавшийся в политику, присоединился к колонне протестующих в Хабаровске и выкрикивал лозунг: «Свободу!». Вторая новость заключается в том, что не менее известный рэпер Тимати объявил об уходе из Black Star, поскольку, как пояснили СМИ, его близкие отношения с властью стали плохо влиять на бизнес. Известно, что Тимати не раз агитировал за Владимира Путина, Сергея Собянина и Рамзана Кадырова и даже как-то поставил рекорд по антилайкам на ютьюбе за клип в поддержку московского мэра.

Это говорит о том, что общественные настроения после повышения пенсионного возраста, принудительной изоляции граждан в период пандемии коронавируса, путинского обнуления, действительно, стали гораздо более оппозиционными по отношению к нынешнему режиму. События в Хабаровске - это лишь провозвестник куда более серьезных потрясений, которые могут случиться в любой момент. И деятели шоу-бизнеса это чувствуют очень хорошо. Даже блогер Юрий Дудь с каждым месяцем все более явно примеряет на себя одежды потенциального лидера протеста. Власть же способна в ответ на это лишь демонстрировать дубинки Росгвардии, дела о госизмене со стороны ФСБ, громкую, но пустую риторику единороссов и шельмование неугодных в пока еще подконтрольных медиа. Но верят этой пропаганде все хуже, а растерянность растет как в рядах элиты, так и в среде силовиков.

Андрей Егоров:

Нет, не журналист Шнуров. Говорит, что приехал от RTVi, чтобы делать документалку о Хабаровских протестах. Но никому не интересно, что он там приехал делать. Выступление группы «Ленинград» на площади, было бы интересно. Пришли бы. И то – далеко не все. А просто Шнуров без гитары – вообще не интересен.

К вечеру немного народу помоложе собралось – поселфились со Шнуровым, потом он сам утомился, видимо, что ничего не выходит, заорал «Всё!» - и скрылся в продуктовом магазине.

В итоге, визит Сереги Шнурова оказался в этот день крайне блеклым. Если он и правда кино приехал снимать, документалочка окажется такой же - никакой. Если же, по заданию партии и правительства, приехал поддержать Мишу Дегтярева – надо было всю банду «Ленинград» с собой брать.

И вообще, это Хабаровск. Там у них свои предпочтения, не столичные. Приехал бы Стас Михайлов, Григорий Лепс, Елена Вайенга, да даже Розенбаум со своим старым репертуарчиком «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» – совсем другое дело. А косящий под интеллигента с матерными куплетами и «дудками» Шнур интересен протестующему офисному планктону, а не протестующим жителям российской провинции.

Станислав Яковлев:

Сергей Шнуров, конечно, мужчина популярный, талантливый и обаятельный.

Единственная проблема - к Хабаровску никакого отношения не имеет, и политический авторитет его на Дальнем Востоке равен примерно нулю.

Что очевидно недостаточно, если цель его визита - гражданская дипломатия и хоть какое-то умасливание местной раздражённой общественности.

Разумеется, никто не может запретить творческому человеку приехать в гости на Амур[мурмур], чтобы сделать интересное кино.

Но если кино будет заявлено как политически нейтральное, неангажированное и беспристрастное, то протестующих это только больше раззадорит - «большое, хорошее, правильное дело делаем, и может победим ещё, если про нас кино снимают».

А если творчество Шнурова окажется откровенной пропагандой в пользу врио губернатора М. Дегтярёва, итогом будет одно из двух.

Либо общественность фильмом проникнется, опомнится, успокоится и разойдётся по домам.

Либо наоборот.

«Мы когда на улицы выходили, наши лозунги и требования были совсем не о том, чтобы Шнуров к нам приехал кино снимать. Так и что же вы над нами продолжаете издеваться?»

Надеюсь, «план Б» на случай, если события будут развиваться по негативному сценарию, уважаемые модераторы процесса подготовили заранее.

Андрей Перла:

Кстати, про Шнура и его популярность. Я ни разу в жизни не видел настоящего алкоголика в майке-алкоголичке, который бы слушал такую музыку. И считал бы Шнура за своего. Те, кому нравится Шнур, полагают, что он поет "про этих", а нам, "нормальным людям" подмигивает. Мы-то понимаем намеки, типа того.

Шнур - это такой антинародный поэт-композитор-певец, для интелей про быдло.