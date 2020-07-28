Дегтярёв рассказал о распознавании лиц участников протестов в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о распознавании лиц участников протестов в регионе. По его словам, это делается местными властями совместно с сотрудниками государственной безопасности. Об этом он рассказал на встрече с депутатами региональной Законодательной думы.

По его утверждению, в акциях протеста участвуют “профессиональные провокаторы”. “Все эти люди понятны, с ними идет работа. Но это, к сожалению, не имеет ничего общего с праведным гневом, с желанием хабаровчан защитить Сергея Ивановича Фургала", — цитирует политика “Интерфакс”.

При этом он признал, что акции проходят мирно и без значительных нарушений, поблагодарив за это полицию и жителей Хабаровска. И одновременно призвал жителей "постепенно заканчивать" с митингами.

В трансляции в инстаграме Дегтярёв заявил, что у участников протестного митинга, проходившего в Хабаровске 25 июля, изъяли несколько ножей и топор. При этом он заявил, что с уважением относится к участникам акции.

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен исполняющим обязанности хабаровского губернатора 20 июля — после увольнения президентом Путиным предыдущего главы края Сергея Фургала. Он арестован по подозрению в организации убийств и покушений.

После ареста Фургала в регионе третью неделю продолжаются протестные митинги с требованием открытого суда над бывшим губернатором в Хабаровске.

По данным издания “Проект”, Дегтярёв был выбран в администрации президента из-за того, что проведённый для ведомства соцопрос показал, что в Хабаровске есть запрос “на брутального политика”, а не “интеллигентного очкарика”.