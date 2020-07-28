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Левада: россияне, скорее, положительно относятся к протестам в Хабаровске

Демонстрация в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала

Социологическая служба "Левада-центр" провела опрос об отношении к массовым протестам в Хабаровске против отстранения и ареста губернатора Сергей Фургала и в целом к возможности протестов в России.

81 процент опрошенных внимательно следит или что-тослышал о хабаровский событиях, продолжающихся уже третью неделю. Из них 45 процентов относятся к участникам протестов "скорее положительно", 26 - нейтрально, 17 - "скорее отрицительно".

  • Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.
  • Фургал - член партии ЛДПР, многие годы депутат Госдумы, - в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, как считалось - на волне "протестного голосования".
  • Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам в конституцию, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока - явка в крае была одной из худших по стране.
  • Акции в его защиту приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.

"Левада-центр" также опросил людей о возможности массовых выступлений в их городах и селах. 63 процента опрошенных считают это маловероятным, 30 - возможными.

При этом 65 процентов говорят, что, скорее всего, не будут принимать участие в подобных протестах, 29 процентов, что, скорее всего, примут.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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