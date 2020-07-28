Основателя сети ресторанов "Тарас Бульба" объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск основателя сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Белойвана из-за нового уголовного дела в отношении него. Предпринимателя обвиняют в сокрытие денежных средств. Следователи готовятся объявить его и в международный розыск, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Белойван скрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. В пресс-службе СК сообщают, что предприниматель якобы заявлял в суде о намерении заплатить необходимую сумму частями, однако после освобождения из-под стражи скрылся. На вызовы следователя на допрос Белойван не явился.

В июле 2019 года предприниматель был осуждён на два года колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов. В ноябре Преображенский районный суд Москвы освободил Белойвана от наказания.

Налоговые претензии к Юрию Белойвану появились на фоне российско-украинского конфликта. Проверка сети ресторанов началась в 2014 году, рассказывал Белойван в интервью Радио Свобода. По словам бизнесмена, его проверяли на связь с запрещённой в России украинской националистической организацией "Правый сектор".​ После этого к его ресторанам возникли налоговые претензии. Белойван признан виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 650 миллионов рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, сообщалось, что бизнесмен полностью признал вину.