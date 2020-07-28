Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов получил 10 суток ареста

Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Он объявил голодовку. Об этом сообщает "ОВД Инфо".

Удальцова признали виновным в организации публичного мероприятия из-за постов в соцсети "ВКонтакте". В своих сообщениях активист призывал подписчиков подать 25 июля заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить ограничения на проведение митингов и пересмотреть дела политических заключённых.

По словам адвоката, протокол, составленный на Удальцова полицейскими, противоречит их рапортам. В частности, один сотрудник МВД написал, что индивидуальная подача заявлений не является массовым мероприятием.

Лидер "Левого фронта" полагает, что его арестовали, чтобы оставить в силе административный надзор. Он просил суд избрать мере пресечения, не связанную с арестом, так как он ухаживает за пожилой матерью.