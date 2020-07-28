Леонид Кучма прекратил работу в Трёхсторонней контактной группе

Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к решению о прекращении деятельности.
В свою очередь Кучма отметил, что за последний год работа контактной группы была восстановлена и значительно продвинулась. По словам экс-президента, в дальнейшем он готов консультировать участников процесса по урегулированию вооружённого конфликта.
Леонид Кучма представлял Киев в Трёхсторонней контактной группе с момента её создания в 2014 году. Он покинул группу в 2018 году. Тогда Кучме исполнилось 80 лет.
В июне 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем страны в группе.
В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооружённые силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности к полному прекращению огня.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлён только обмен заключёнными и задержанными, но не в формате "всех на всех".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают.
- Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе. Ранее он неоднократно практически сразу же нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
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