Знаток "Что? Где? Когда?", обвинённый в домогательствах, ушёл с одной из работ 

Знаток Михаил Скипский вышел из состава комиссии Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" по работе с детьми и молодежью после обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Сообщается, что он "приостановил" своё членство в комиссии добровольно.

В конце июля Михаила Скипского, двукратного обладателя "Хрустальной совы" – приза лучшему знатоку клуба, обвинили в сексуальных домогательствах несколько бывших его учениц, когда Скипский преподавал географию в одном из лицеев Санкт-Петербурга и вёл кружок в другом.

В понедельник пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?", потребовали от МАК отстранить Скипского от игры на время разбирательств, а также отстранить его от участия в комиссии по работе с детьми и молодежью и от работы в оргкомитете школьного чемпионата России по интеллектуальной игре. Письмо к руководству МАК подписали клубы "Что? Где? Когда?" из Владивостока, Лондона, Нью-Йорка, Берна и Вильнюса, а также ещё пятьдесят знатоков из разных команд.

В свою очередь Русская служба Би-би-си сообщила, что глава дисциплинарной комиссии международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Мария Уварова ушла со своей должности на фоне скандала вокруг Михаила Скипского.

Скипский от комментариев отказывается. Генеральный продюсер телекомпании "Игра-ТВ", которая выпускает телеверсию "Что? Где? Когда?", Андрей Козлов обвинения в адрес Скипского называл "вбросами" и "странной модой", вызванной желанием "прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы".