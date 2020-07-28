Шестун объявил новую голодовку в СИЗО. Предыдущая длилась 223 дня 

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, больше двух лет находящийся в следственном изоляторе по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, объявил голодовку.

По словам супруги Шестуна Юлии, её муж требует перевести его в медицинский центр имени Бакулева для операций по удалению грыжи и стентированию левой сонной артерии. Кроме того, Шестун потребовал предоставить ему свидание с детьми, а также проводить судебные заседания по его делу не каждый день, а два раза в неделю, как было изначально. Ежедневный график заседаний жена Шестуна назвала "пыточными условиями", сказав, что её мужу "физически тяжело".

Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года, обвинив в передаче участков земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости. Суд постановил изъять у чиновника, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками, имущество на сумму 10 миллиардов рублей. Шестун вину не признаёт и считает дело против него политически мотивированным.

Находясь в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он трижды объявлял голодовку, которая прерывалась, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора. Последняя голодовка Шестуна делилась 223 дня. Сообщалось, что его состояние было близко к критическому. УЗИ показало у Шестуна диффузные изменения печени и поджелудочной железы. Решение прекратить голодовку арестованный объяснил просьбой Европейского суда по правам человека, который принял к рассмотрению его жалобу.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.