Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Мальдивами, ОАЭ и Венгрией. Об этом сообщили источники "Интерфакса", ТАСС и РБК. Перелёты с Южной Кореей могут начаться уже 1 августа, настаивает источник ТАСС.

Россия закрыла границу с другими странами из-за пандемии коронавируса нового типа весной. До начала июля продолжались регулярные рейсы с Минском, однако потом и они были прекращены. Белоруссия рассчитывала открыть границу с августа, однако накануне “Белавиа” отменил рейсы в Москву из Минска на начало месяца.

24 июля стало известно, что Москва с 1 августа откроет границы с Турцией, Танзанией и Великобританией. При этом в Танзанию раньше не было прямых регулярных рейсов. Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелётам только на взаимной основе.

В случае соблюдения этого принципа, восстановление полётов в весь Евросоюз может отложиться на месяцы: свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это чуть меньше чем в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели. Однако некоторые страны ЕС разрешают въезд в индивидуальном порядке.