Шутки в сторону! Иван Беляев - о культуре дискуссии

За очень короткий отрезок времени на публику были вынесены несколько скандалов, которые можно было бы обобщённо назвать сексуальными, хотя, в сущности, они не совсем про секс. В гораздо большей степени эти истории затрагивают вопросы власти, формальных и неформальных иерархий в обществе, личных границ.

Думаю, всем более-менее очевидно, что российское общество, как и весь мир, вступает в процесс переосмысления этих вопросов. Я не думаю, что человечество изобретает для этого какие-то принципиально новые правила, поэтому не очень люблю модный термин "новая этика". Нет, речь, скорее, идёт лишь об уточнении вполне себе старых и устоявшихся правил, о помещении их в новый контекст. Думаю, точно так же всем очевидно, что процесс этот оказался болезненным и потому вызывает подчас агрессивные дискуссии.

Не очень хочу говорить о конкретных именах и случаях. Некоторые всё же придётся упомянуть - просто для того, чтобы разговор не разворачивался в вакууме, но для меня главная тема не в отдельных людях, а в том как на происходящее реагирует общество. Так вот заметная часть реагирует, на мой взгляд, очень плохо.

Уже неделю раскручивается история вокруг известного игрока в интеллектуальные игры тренера Михаила Скипского. Легко посмотреть,в чём именно его обвиняют, и, на мой взгляд, количество и качество этой информации уже вполне достаточно, чтобы всё понять и сделать вполне однозначные выводы. Я даже не хочу обсуждать фигуру самого Михаила (мы не знакомы близко, но у нас есть общие хорошие друзья), я к нему никогда никаких антипатий не питал, а жить теперь с этим ему.

Но что для меня правда важно и что меня очень огорчило - это то количество совершенно безумных, хамских, почти физически неопрятных комментариев, которые можно было прочесть, например, в профильном знатоцком сообществе. То есть, не в Одноклассниках, не в паблике "Мужского государства", не на подростковом форуме, а в группе, казалось бы, умных и образованных людей - можно было прочесть полный набор оскорблений в адрес тех девушек, которые решились заговорить. Это очень неприятно и, главное, амо по себе отвечает на один из самых часто задаваемых вопросов: "А что же они молчали?". Вот, боюсь, поэтому и молчали.

Второе имя, которое придётся назвать - Виктор Шендерович. Прошло несколько дней с момента появления обвинений и в его адрес. Хотя я не готов выносить какой-то итоговый вердикт, лично мне эти обвинения не кажутся столь уж весомыми и убедительными. Но в то же время на меня произвели очень тягостное впечатление публичные комментарии многих товарищей и коллег Виктора Анатольевича, которые зачастую сводились к шуткам вроде "хахаха, а что это ты меня не харассил, гыгыгы".

Каждый имеет право быть услышанным

Ещё раз: то, что представлено общественности сейчас, мне не кажется по-настоящему компрометирующим Шендеровича. Если появится новая информация, можно будет об этом поговорить отдельно, но пока вот так. И всё же сама эта реакция ужасна, она инфантильна и неэтична. Ибо что будут делать те же самые люди, если такая информация появится?

Этот текст не про Шендеровича. И не про Скипского. И не про других людей, попадающих сейчас в похожие ситуации. Говорю лишь о том, что мне кажется базовым принципом и базовым руководством к действию в эти момент. Этот принцип, это руководство к действию формулируются очень просто: "Шутки в сторону".

Каждый имеет право быть услышанным. Конечно, разумеется и вне всякого сомнения - услышанным должен быть и обвиняемый, общество не должно заведомо принимать на веру все претензии такого рода. Но есть элементарная последовательность действий: прежде, чем право высказаться появится у обвиняемого, право высказаться должно быть у обвиняющего. Право высказаться без мгновенного навешивания ярлыков, без насмешек и заведомых упрёков в недобросовестности намерений, без мгновенных встречных обвинений в продажности, желании "попиариться" и "хайпануть".

Пока общество не выработает в себе умения выслушивать и не научится культуре диалога, мы обречены блуждать в тёмном лесу, где каждый выбирает себе сторону по личным или товарищеским, а не по принципиальным соображениям. Этот процесс только начинается, впереди десятки новых обвинений: одни будут более достоверными, другие менее. Одни будут правдивыми, друие голословными. И надо понимать, что большая их часть будет разрешаться не в суде. Обществу нужно понять, что чаще всего именно оно теперь и есть суд, а раз так - судить нужно без гнева и пристрастия.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода, живёт в Вологде

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