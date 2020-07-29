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Лицом к событию

Хабаровский протест и выборы

Акция в поддержку протестующих в Хабаровске. Владивосток, 18 июля 2020 года

Как дальневосточный протест повлияет на выборы, которые пройдут в десятках регионах России в триединый день голосования 11-13 сентября?

Из поездки в Хабаровска со свежими впечатлениями вернулись политолог Александр Кынев, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

В программе участвуют кандидат в губернаторы Архангельской области Олег Мандрыкин, юрист движения "Голос" Аркадий Любарев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 июля в 19:05

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