Хабаровский протест и выборы

Как дальневосточный протест повлияет на выборы, которые пройдут в десятках регионах России в триединый день голосования 11-13 сентября?

Из поездки в Хабаровска со свежими впечатлениями вернулись политолог Александр Кынев, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

В программе участвуют кандидат в губернаторы Архангельской области Олег Мандрыкин, юрист движения "Голос" Аркадий Любарев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 июля в 19:05