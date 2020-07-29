Адвокаты: Михаил Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП 

Актёр Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, утверждает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, это есть в материалах уголовного дела. При этом, как рассказал Добровинский, изначально Ефремов вину признал, но потом отказался от собственных показаний.
Ранее о непризнании вины Ефремовым заявлял его адвокат Эльман Пашаев, однако затем он сказал, что "его не так поняли". В среду Пашаев всё же подтвердил, что вину в преступлении его подзащитный не признаёт. Он не раскрыл подробностей, пообещав, что Ефремов сам всё расскажет в суде.
В среду в Пресненском суде Москвы должно было состояться первое предварительное слушание по делу Ефремова, однако оно было перенесено на четверг в связи с неявкой адвоката актёра. По словам Эльмана Пашаева, он находился в Новосибирской области, о чём заранее уведомил суд. Тем не менее, сторона потерпевших заявила, что в случае его повторной неявки на заседание она будет добиваться вывода Пашаева из процесса.
- ДТП с участием актёра Михаила Ефремова произошло 8 июня. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.
- В конце июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова. Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – 5 лет лишения свободы.
- Сам актёр за время после ДТП дал единственный комментарий по поводу произошедшего. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова, заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть, подчеркнув при этом, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства.
- Семья Захарова не приняла извинения. По словам адвоката Александра Добровинского, сторона потерпевших не получала от актёра предложений о компенсации.
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