Адвокаты: Михаил Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП 

Актёр Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, утверждает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, это есть в материалах уголовного дела. При этом, как рассказал Добровинский, изначально Ефремов вину признал, но потом отказался от собственных показаний.

Ранее о непризнании вины Ефремовым заявлял его адвокат Эльман Пашаев, однако затем он сказал, что "его не так поняли". В среду Пашаев всё же подтвердил, что вину в преступлении его подзащитный не признаёт. Он не раскрыл подробностей, пообещав, что Ефремов сам всё расскажет в суде.

В среду в Пресненском суде Москвы должно было состояться первое предварительное слушание по делу Ефремова, однако оно было перенесено на четверг в связи с неявкой адвоката актёра. По словам Эльмана Пашаева, он находился в Новосибирской области, о чём заранее уведомил суд. Тем не менее, сторона потерпевших заявила, что в случае его повторной неявки на заседание она будет добиваться вывода Пашаева из процесса.