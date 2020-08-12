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Лицом к событию. Беларусь зовут на стачку

Лицом к событию. Беларусь зовут на стачку
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Лицом к событию. Беларусь зовут на стачку

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Протесты в Беларуси и Хабаровске обсуждают: заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, вернувшийся из Минска специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, правозащитники Татьяна Локшина, Олег Козловский, координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, белорусский писатель Владимир Некляев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30781844.html

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