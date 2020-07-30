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США запустили в космос марсоход и беспилотный дрон

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США запустило марсоход “Персеверанс” и дрон “Инженити” с космодрома на мысе Канаверал. Старт ракеты-носителя “Атлас-5” транслировался в ютьюб-канале НАСА.

Миссия “Марс-2020” часть широкой программы, включающей в себя пилотируемые полёты на Луну. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю. Кроме того, “Персеверанс” испытает технологию производства кислорода из атмосферы Марса.

Первый в истории Марса дрон “Инженити” призван проверить саму возможность полётов в разреженной атмосфере. Если ему удастся взлететь, он будет исследовать труднодоступные участки планеты и вести разведку для марсохода.

Высадка марсохода и дрона на Марс должна состояться 18 февраля 2021 года. На февраль запланирована и посадка на планету китайского марсохода, старт которого состоялся 23 июля.

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