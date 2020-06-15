"Это позорное дело". Пол Уилан приговорен к 16 годам за "шпионаж"

Московский городской суд 15 июня приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже. Прокуратура просила для Уилана 18 лет лишения свободы – почти максимальный срок заключения по этой статье. Он вину не признал, он считает, что уголовное преследование – провокация и "абсурдное политическое похищение".

Оглашение приговора Полу Уилану началось в Московском городском суде в двенадцатом часу дня. Десятки людей, среди которых были и представили четырех посольств (Уилан - гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии), пришли в суд. Всех беспрепятственно пропустили.

"Это политическое дело. Позорное дело. Никаких доказательств вины нет" - сказал Пол Уилан до начала оглашения приговора. Он также поблагодарил пришедших журналистов и дипломатов. По его словам, только из-за вмешательства посольства США в конце мая его отправили в больницу, где провели срочную операцию по удалению грыжи, хотя его состояние было критическим и требовало вмешательства.

В марте 2020 года Полу Уилану, бывшему морскому пехотинцу, служившему в Ираке, исполнилось 50 лет. Последние полтора года он провел в заключении в России. Гражданина Америки, а также еще трех стран задержали в Москве под самый Новый год – 28 декабря 2018 года – в гостинице "Метрополь", где он остановился. В столицу России Уилан приехал за несколько дней до этого, на свадьбу друга, тоже бывшего морского пехотинца, который женился на россиянке. По словам его брата-близнеца Дэвида Уилана, Пол посещал Россию с 2007 года, из очередной поездки он планировал вернуться 6 января 2019.

Во время задержания у него изъяли флешку с секретными данными. Издание “Ъ” со ссылкой на свои источники пишет, что на электронном накопителе был список личного состава одного из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ. Уилану предъявили обвинения по статье 276 УК РФ "Шпионаж".

По версии обвинения, американец – кадровый разведчик, и во время своих поездок в Россию он собирал секретные данные и пытался завербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. До ареста Пол Уилан работал начальником службы безопасности в компании BorgWarner, производящей комплектующие и запчасти для автомобилей, а до этого – в кадровом агентстве Kelly Services. Эти места работы, по версии следствия, Уилан использовал как прикрытие, они позволяли ему свободно перемещаться и общаться с людьми.

Уилан неоднократно заявлял, что не признает вину и свою причастность к разведке. По словам его защиты, он был убежден, что на флешке были виды российских церквей и монастырей.

Год назад издание Foreign Policy со ссылкой на письма Уилана родственникам писало и о политических версиях ареста американца. "Это все на 100% связано с работой. Обратитесь в BW за поддержкой. Месть за санкции", – цитировало Foreign Policy слова Уилана, записанные адвокатами. Тогда брат Пола Уилана Дэвид отметил, что семья с осторожностью относится к информации, которая не исходит лично от арестованного американца.

Во время одного из заседаний Уилан назвал уголовное дело провокацией со стороны ФСБ. По его словам, как пишет “Ъ”, причина его преследования – в желании его давнего знакомого – оперативника ФСБ – продвинуться по службе и не возвращать Уилану долг в размере 100 тысяч рублей. По данным "Ъ", речь может идти об основном свидетеле обвинения, майоре управления "К" спецслужбы по фамилии Яценко, который передал Уилану флешку 28 декабря 2018 года.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты – а их в суде было около 10 человек – заявляли, что Уилан никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".

В последнем слове Уилан заявил о невиновности и, по словам адвоката Ольги Карловой, говорил о любви к России и русским и о том, что никогда не желал им ничего плохого.

Судебный процесс по делу Пола Уилана проходил за закрытыми дверями: в деле есть засекреченные материалы.

Посол США в России Джон Салливан назвал этот "тайный процесс" "насмешкой над правосудием". "Нет никакой законности в процессе, который скрыт за закрытыми дверями. Он не прозрачен, не справедлив и не беспристрастен".

Салливан также обращал внимание российских властей на то, что Уилан содержится в российской тюрьме без надлежащей медицинской помощи. У него была диагностирована паховая грыжа, американского врача к нему не допустили. В конце мая состояние Уилана ухудшилось, и ему сделали срочную операцию в московском институте имени Склифосовского. Она прошла успешно, Уилана вновь отправили в следственный изолятор.

Власти США неоднократно выражали уверенность в невиновности Уилана и призывали Россию его отпустить. Российские власти ранее отвергали возможность обмена Уилана.