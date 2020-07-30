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Сбербанк не стал увольнять сотрудника после обвинений его в харассменте

Сбербанк не стал увольнять сотрудника, которого обвинили в домогательствах. Сергей Миненко прошёл по собственному требованию проверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил, что сотрудник не лжёт. Об этом пишет The Bell.

Второй сотрудник Сбербанка, Руслан Гафаров, также обвинённый в харассменте, ранее уволился по собственному желанию.

Дальнейшее разбирательство дела находится в компетенции правоохранительных органов, заявили The Bell в Сбербанке.

13 июля пользовательницы твиттера запустили кампанию, посвящённую сексуальному насилию и домогательствам, в которых они обвинили ряд известных и публичных людей. Среди них были и бывшие журналисты и действующие сотрудники Сбербанка Сергей Миненко и Руслан Гафаров. 14 июля банк начал служебную проверку. Миненко и Гафарова отстранили от работы.

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