Мосгорсуд не продлил арест полицейским из дела Голунова

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Материалы по мере пресечения направлены на новое рассмотрение а Басманный суд Москвы. Все четверо обвиняемых останутся в СИЗО.

Голунова задержали в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунова отпустили, обвинения с него были сняли, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.

Позднее Следственный комитет обвинил Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и их начальника Игоря Ляховца в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков. Все пятеро были арестованы в январе.

Коновалов дал показания против Ляховца. Экс-полицейский сообщил, что его начальник дал указание подкинуть Голунову наркотики. После этого Коновалова перевели из СИЗО под домашний арест. Ляховец ранее утверждал, что был в отпуске во время задержания Голунова, но не отрицал, что подчинённые советовались с ним по телефону в связи с этим делом.

"Медуза" пишет, что на сегодняшнем заседании Мосгорсуда Ляховец попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование Голунова. Бывший сотрудник полиции заявил, что дело против журналиста было прекращено незаконно и необоснованно.