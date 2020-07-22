Мосгорсуд не продлил арест полицейским из дела Голунова

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Материалы по мере пресечения направлены на новое рассмотрение а Басманный суд Москвы. Все четверо обвиняемых останутся в СИЗО.
Голунова задержали в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунова отпустили, обвинения с него были сняли, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.
Позднее Следственный комитет обвинил Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и их начальника Игоря Ляховца в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков. Все пятеро были арестованы в январе.
Коновалов дал показания против Ляховца. Экс-полицейский сообщил, что его начальник дал указание подкинуть Голунову наркотики. После этого Коновалова перевели из СИЗО под домашний арест. Ляховец ранее утверждал, что был в отпуске во время задержания Голунова, но не отрицал, что подчинённые советовались с ним по телефону в связи с этим делом.
"Медуза" пишет, что на сегодняшнем заседании Мосгорсуда Ляховец попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование Голунова. Бывший сотрудник полиции заявил, что дело против журналиста было прекращено незаконно и необоснованно.
- СМИ писали Акбар Сергалиев утаивает информацию в своих показаниях. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин подтвердил проведение экспертизы, отметив, что сама по себе она не является основным доказательством.
- В деле нет организаторов и заказчиков преступления. Сам Голунов говорил, что его преследование могло быть связано с его статьями о похоронном бизнесе, но не называл конкретных имён.
- В середине июля Голунов подал к полицейским иск на пять миллионов рублей. Корреспондент требует от полицейских вернуть деньги, которые они получили в качестве заработной платы за время службы в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Голунов считает, что сотрудники МВД только создавали видимость своей работы. Журналист намерен передать деньги на благотворительность, если его иск удовлетворят.
- 2 июня Басманный суд продлил срок содержания по стражей бывшим полицейским до 7 сентября. Адвокаты тогда заявили, что решение было принято с серьезными процессуальными нарушениями.
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