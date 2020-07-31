Мосгорсуд может возглавить военный судья из Ростова-на-Дону

Председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын оказался единственным человеком, выставившим свою кандидатуру на пост главы Мосгорсуда. Он может заменить на посту главы сюда Ольгу Егорову. Она больше 20 лет занимает свою должность, но не подалась на участие в конкурсе.

Конкурс на замещение стартовал в апреле 2020 года, за полгода до завершения полномочий Егоровой. Однако на момент окончания времени подачи заявок ни одного кандидата не появилось. 1 июня ВККС разместила на своем сайте новое объявление. Срок подачи заявок истёк 2 июля, вновь без кандидатов. Единственного претендента на должность удалось найти только с третьей попытки.

Газета связывает ситуацию с возможными разногласиями между Егоровой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. В 2019-2020 годах Второй кассационный суд вынес в адрес Егоровой четыре постановления о нарушении закона, хотя до этого она получила только одно такое указание за почти 40 лет работы в судебной системе. Птицына газета называет креатурой Верховного суда.

56-летний Птицын — выпускник Горьковского высшего зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, слушатель военно-юридического факультета Военного института минобороны в Москве, в 1992 году начал работать в системе военных судов. Последние десять лет господин Птицын возглавляет Северо-Кавказский окружной военный суд, переименованный затем в Южный окружной военный суд

Этот суд рассматривал многие резонансные дела, решения в которых оценивалось внешними наблюдателями как политические. В 2015 году суд приговорил к 20 и 10 годам лишения свободы крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко. В 2019 году — к шести годам колонии украинца Павла Гриба. В 2019 году — ряд крымско-татарских активистов к длительным срокам.

Если его кандидатура будет одобрена высшей квалификационной коллегией судей, её ещё предстоит одобрить кадровой комиссии президента, — напоминает "Коммерсантъ".

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