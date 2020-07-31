Обвиняемый по "московскому делу" отсудил у государства 250 тысяч рублей

Тверской суд Москвы присудил 250 тысяч рублей штрафа бывшему обвиняемому по "московскому делу" Сергею Фомину за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката. Фомин требовал от государства 792 тысячи рублей за бездействие следствия и незаконное лишение свободы.

Фомина обвинили в участии в массовых беспорядках во время акции за честные выборы 27 июля прошлого года. Активиста арестовали 9 августа 2019 года. В СИЗО и под домашним арестом Фомин провёл 121 день. За всё это время следователи проверяли его лишь один раз. В остальное время следственных действий не было. 6 декабря прошлого года Следственный комитет России снял с Фомина обвинения.

Сергей Фомин был волонтёром штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он стал одним из первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы 27 июля в Москве. Фомин добровольно сдался полиции ​после того, как прокуратура потребовала лишить родительских прав его друзей, давших ему подержать ребёнка на акции.