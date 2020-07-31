Суд продлил арест счетов родственников Навального и Жданова

Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 3 ноября арест счетов, принадлежащих родственникам оппозиционера Алексея Навального и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом сообщает ТАСС.

Всего было заблокировано более 130 счетов в рамках дела об отмывании денег ФБК, возбужденного в августе 2019 года. Ранее Мосгорсуд отменил предыдущее решение Басманного суда об аресте из-за нарушений.

В мае следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца Ивана Жданова, которые были заблокированы в рамках "дела ФБК".

Дело ФБК об отмывании денег было возбуждено летом прошлого года. В августе и сентябре полиция провела обыски в штабах Алексея Навального и в квартирах сторонников оппозиционного политика во многих городах России.

По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели ее на счета фонда. Подозреваемых по делу пока нет. Соратники Навального все обвинения в свой адрес отвергают.