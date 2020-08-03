В России запретили анонимно пополнять электронные кошельки

С 3 августа в России ограничили возможность анонимно внести наличные на электронные кошельки, среди которых системы "Яндекс.Деньги", QIWI и WebMoney. Теперь, чтобы пополнить баланс, потребуется привязать к кошельку банковский счет через платежный терминал или операторов сотовой связи, пишет РБК.

Ограничения ввели по инициативе Росфинмониторинга и Центробанка. Поправки в закон "О национальной платежной системе" приняли еще летом 2019 года. Новые правила ужесточают требования к анонимным кошелькам, чтобы, как утверждают их авторы, бороться с незаконной деятельностью: они помогут идентифицировать людей, финансирующих терроризм или распространяющих наркотики, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поправки затронут часть транспортных карт, а также карты для школьников и корпоративных столовых, уточнил в разговоре с РБК председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. На московскую "Тройку" и петербургский "Подорожник" запрет на пополнение наличными не распространяется, потому что деньги поступают на карту не напрямую: платеж поступает транспортной организации, а потом уже на карту. Но подмосковную "Стрелку", например, запрет затронет: оператор транспортной карты уже уведомил клиентов на сайте о невозможности пополнять баланс наличными после 3 августа. В компании пояснили, что их продукт попадает под действие закона. Порядка 10 процентов держателей карт "Стрелка" пополняют их наличными.

В пресс-службе группы QIWI не подтвердили существенного влияния закона на бизнес, поскольку большинство пользователей кошельков и так идентифицированы. Тоже самое и у сервиса "Яндекс.Деньги": число анонимных клиентов не больше 5 процентов. В компании рассказали, что запрет анонимного пополнения кошельков осложнит выход пользователя на рынок безналичных платежей. С этим согласны и в WebMoney: большая доля владельцев таких карт — это подростки и люди без паспорта или банковского счета, поэтому вряд ли после закона они начнут использовать безналичные расчеты.