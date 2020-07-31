Август диктатур: протест от Минска до Хабаровска

Доверие к власти Владимира Путина упало до рекордно низкого уровня - 23%. В Хабаровске, где продолжаются массовые акции протеста, задержан Алексей Романов - журналист, владелец ютюб-канала с 300 тысячами подписчиков. В Москве, где уже и одиночный пикет не провести, СК возбудил уголовное дело по т.н. "дадинской" статье 212.1 УК РФ (до 5 лет за "нарушение правил проведения массовых акций") против оппозиционного депутата Юлии Галяминой. В Екатеринбурге за оскорбление власти был арестован политолог Федор Крашенинников...

В Минске на предвыборный митинг оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли более 60 тысяч человек. Ровно в тот день, когда Александр Лукашенко объявил о задержании 33 "террористов" из России. Теперь многие ожидают новых предвыборных арестов оппозиционеров.

Диктаторские режимы усиливают репрессии? Каковы перспективы борьбы за сохранение прав и свобод граждан? Обсуждают главный редактор Ej.ru Александр Рыклин, политологи Леонид Радзиховский и Виталий Блажевич (Хабаровск) Участвуют географ Наталья Зубаревич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 31 июля в 19:05