Восемьсот миллионов детей почти во всех странах мира сегодня страдают от хронического отравления свинцом, в огромных и ранее неизвестных масштабах. Такие шокирующие выводы содержатся в опубликованном на днях новом совместном докладе ЮНИСЕФ и некоммерческой экологической организации Pure Earth. В исследовании, первом в своем роде в истории, говорится что примерно у одного из каждых трех детей на планете сейчас уровень свинца в крови превышает 5 микрограмм на децилитр – что смертельно опасно. Почти половина этих детей живет в Южной Азии. Но еще 400 миллионов – везде, в том числе в России и странах бывшего СССР.

Доклад под названием "Токсичная правда", опубликованный ЮНИСЕФ и Pure Earth, стал результатом долгой работы Института оценки показателей здоровья (IHME) и других международных исследователей. В нем подчеркивается, что свинец является мощным нейротоксином, наносящим непоправимый вред детскому мозгу. Его воздействие особенно разрушительно для младенцев и детей в возрасте до пяти лет, так как повреждает их мозг до того, как он начинает развиваться, вызывая пожизненные неврологические, когнитивные и физические нарушения.

Воздействие свинца на организм в детстве, кроме того, связано с опасностями для психического здоровья и нарушениями поведения, в том числе с ростом склонности к насилию. В отчете "Токсичная правда" говорится также, что от свинца страдают и дети более старшего возраста, включая повышенный риск повреждения у них почек и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Воздействие свинца на детей обходится странам с низким и средним уровнем доходов почти в 1 триллион долларов США ежегодно – из-за утраты ими экономического потенциала в течение всей жизни.

Интерактивная карта из доклада, показывающая уровень отравления свинцом в каждой стране:

Основной причиной отравления свинцом детей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода, в наши дни стала неформальная и некачественная утилизация свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов. С 2000 года в Восточной Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в три раза выросло общее количество транспортных средств. Массовое владение автомашинами в сочетании с отсутствием правил и инфраструктуры для утилизации их экологически опасных деталей и частей привели к тому, что до 50 процентов старых автомобильных аккумуляторов в таких регионах либо просто выбрасываются на улицу, либо, как сказано в документе, "небезопасно перерабатываются в неформальной экономике".

Масштаб катастрофы в целом оказался намного больше, чем предполагалось ранее, говорит Николас Рис, один из авторов доклада. По его словам, человечеству прекрасно известно на протяжении веков, что свинец – крайне токсичное вещество. Но, хотя развитые и богатые страны предприняли соответствующие шаги по значительному сокращению воздействия свинца (например, запретив свинцовую краску), в странах с низким и средним уровнем дохода проблема постоянно игнорируется властями. Причем в последние несколько десятилетий средний уровень содержания свинца в крови людей, и особенно детей, увеличился не только в беднейших государствах Африки и Азии, но и в Восточной Европе, а также в Центральной и Южной Америке.

Исследования, приведенные в отчете "Токсичная правда", показывают, что уровень свинца в крови 5 мкг/дл может снизить IQ ребенка на пять баллов. Если раньше считалось, что это безопасный уровень, то, по мнению ЮНИСЕФ, эксперты сегодня признают, что даже и меньшее количество крайне вредно. Маленькие дети особенно уязвимы, поглощая в четыре-пять раз больше свинца, поступающего в их организм, чем взрослые. По словам Николаса Риса, поскольку гематоэнцефалический барьер ребенка не полностью развит, свинец быстрее проникает из крови в его мозг и нервную систему.

Эффект опасного воздействия свинца не ограничивается ущербом здоровью детей. Свинец также вредит экономическому росту всей страны за счет снижения производительности населения. Ученые убеждены, что высокий уровень преступности связан с повышением уровня свинца в крови. В странах с низким и средним уровнем дохода токсичный свинец обнаруживается повсюду – от дешевых свинцовых красок до воды, вытекающей из старых свинцовых труб.

Однако большинство людей по-прежнему не обращают внимания на риски и коварные симптомы, связанные с ним. Например, в таких государствах, как Эфиопия, Грузия или Индия, он все еще используется для производства специй, таких как куркума. А в Мексике глазурью на основе свинца вовсю покрывают керамическую посуду для приготовления и подачи пищи.

Но все же самым крупным источником свинцового загрязнения остаются свинцово-кислотные аккумуляторы – это около 85 процентов всего свинца, используемого в современном мире. Например, в Бангладеш в 2014 году насчитывалось 60 миллионов автомобилей, говорит Майя Вандемент, представитель ЮНИСЕФ в стране. Всего пять лет спустя, к 2019 году их количество перевалило за 500 миллионов.