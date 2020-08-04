Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа, зафиксированы в России. Об этом свидетельствует отчёт специализирующейся на информационной безопасности компании InfoWatch, с ним ознакомилась газета “Известия”.

За первого полугодие 2020 года компания зафиксировала 72 утечек медицинской информации, связанной с новой болезнью. 25 случаев из них — в России. Публикация информации о пациентах часто влекла за собой агрессию общества, включая людей из ближнего круга, отмечается в исследовании.

Всего были раскрыты данные 35 с половиной тысяч россиян, заподозренных в инфицировании коронавирусом или в контакте с больными. Во всех случаях речь шла не о хакерских атаках, а о раскрытии информации людьми, получившими доступ к конфиденциальным данным, утверждают специалисты.

За последние полгода в мире произошло несколько крупных утечек, приведших к раскрытию такой информации, рассказал “Известиям” руководитель направления аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев. Всего за полгода были раскрыты данные больше 3 миллионов 430 тысяч человек, связанных с коронавирусом.

В одном из случаев скомпроментированы были данные более миллиона американских медиков, имевших отношение к коронавирусу. В другом хакеры получили доступ к личным данным больных Катара — через уязвимость в приложении, которое граждане устанавливали по требованию правительства.