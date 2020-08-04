На западе Туркмении власти распылили антисептики с самолёта

Власти западного региона Туркмении – Балканского велаята – распылили антисептик с самолёта на город Туркменбаши. Об этом этом сообщает региональная служба Радио Свобода – Радио Азатлык. Редакция связывает это с пандемией коронавируса нового типа.

По словам корреспондента Азатлыка, антисептики были распылены во время мусульманского праздника Курбан-байрам (праздновался в конце июля – первых числах августа). В течение трёх дней жителям запретили выходить из дома. По словам корреспондента, деньги на дезинфекцию собрали с сотрудников госучреждений, бюджетников и военных. В Туркменбаши проживают больше 70 тысяч человек, этот город является центром нефтеперерабатывающей промышленности страны.

Власти Туркмении утверждают, что в ней нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом нового типа. По всей видимости, это последняя страна – член ООН, отрицающая случаи заражения COVID-19. При этом в конце июля в республике приостанавливали работу крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В стране были приостановлено пассажирское железнодорожное и авиасообщение.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения призвала власти республики принять те же меры общественной безопасности, как будто коронавирус уже есть в стране. Корреспонденты Азатлыка в регионах республики свидетельствуют о вспышках пневмонии во всех регионах.