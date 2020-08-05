Немецкие экологи подали новый иск против "Северного потока – 2"

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорили в суде разрешение, выданное властями Германии на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Как отмечает "Немецкая волна", иск подан в высший административный суд земли Мекленбург-Верхняя Померания в Грайфсвальде. В заявлении, опубликованном на сайте DUH, говорится, что они добиваются повторного рассмотрения заявки на ввод трубопровода Управлением горнодобывающей промышленности города Штральзунд.

Экологи ссылаются на новые научные данные, в соответствии с которыми работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана. Ущерб от подобного выброса, как утверждают авторы иска, может оказаться выше оценок, которые давались ранее.

В компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG агентству "РИА Новости" заявили, что приняли иск к сведению и оценят его.

РБК пишет, что в марте немецкое Общество защиты окружающей среды уже требовало проверить разрешение на строительство газопровода с точки зрения его воздействия на экологию. Тогда в Nord Stream 2 AG в ответ заметили, что проект одобрили власти пяти стран "на основе всесторонних оценок его влияния на природу".

Работы по строительству ветки прервались в декабре прошлого года после того, как США пригрозили компаниям – владельцам судов-трубоукладчиков санкциями. В Вашингтоне считают, что "Северный поток – 2" увеличит влияние России на Европу и станет угрозой для её безопасности. В Берлине и Москве против такой трактовки возражают, называя газопровод исключительно коммерческим проектом.